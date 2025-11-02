В НАСА са изумени: Неизвестна сила води по странна траектория мистериозния обект 3I/ATLAS към Слънцето ВИДЕО

Обектът 3I/ATLAS е извършил маневра, докато се приближава към Слънцето, демонстрирайки първото доказателство за негравитационно ускорение, сочи доклад от Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

„Радиалното ускорение от Слънцето е 135 километра (=9x10^{-7} AU) на квадратен ден. Напречното ускорение спрямо посоката на Слънцето е 60 километра (=4x10^{-7} AU) на квадратен ден“, се казва в доклада.

Тази необичайна маневра е регистрирана на разстояние, еквивалентно на 203 милиона километра.

Ученият от Харвардския университет Ави Льоб предположи, че върху космическия обект действа неизвестна сила, която го кара да се отклонява от траекторията си, докато се приближава към Слънцето. Той също така предположи, че ATLAS може да бъде задвижван от реактивно задвижване.

Ако е така, обясни ученият, обектът ще загуби половината от масата си за определен период от време.

„Такава колосална загуба на маса би трябвало да може да се открие като голям газов облак около 3I/ATLAS през ноември и декември“, заключи той.

Междузвездният обект 3I/ATLAS беше открит на 1 юли. По-късно учените определиха, че това е комета от друга звездна система. Облакът от газ и прах около ядрото му е с диаметър приблизително 24 километра. Компютърен модел оцени възрастта му на над седем и половина милиарда години - три милиарда години по-стара от Слънцето. Това може би е най-старата комета, наблюдавана някога.

През септември Ави Льоб съобщи, че междузвездният обект 3I/ATLAS, преминавайки през Слънчевата система, е претърпял „аномална еволюция“, започвайки да променя цвета си. През август ученият съобщи, че 3I/ATLAS излъчва собствена светлина, подобна на сиянието на автомобилните фарове, въпреки че източникът на сиянието не е идентифициран. Той предположи, че 3I/ATLAS може да е изкуствен обект с мощен енергиен източник, способен да генерира светлина, видима от милиони километри разстояние.