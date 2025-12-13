Няма да можем да видим астероида 3I/ATLAS, докато преминава край Земята

Обектът 3I/ATLAS няма да бъде видим с просто око дори при най-близкото си приближаване до Земята на 19 декември, съобщиха от Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на Руската академия на науките и Института по слънчево-земна физика на Сибирския клон на Руската академия на науките.

„Към днешна дата звездната величина на 3I/ATLAS е приблизително 11-та-12-та величина. Това означава, че наблюдението дори на ядрото на кометата (слаба, леко размита „звезда“) ще изисква телескопи с апертура поне 120 мм и известен опит в използването им“, се казва в изявлението. Специалисти от Лабораторията по слънчева астрономия добавиха, че снимките на този обект, които се появяват в социалните медии, изискват комбиниране на стотици изображения в едно изображение и обработката им с помощта на специализиран софтуер.

Учените подчертаха, че математически изчисления сочат 19 декември като предполагаемата дата на най-голямото приближаване на 3I/ATLAS до Земята. Те отбелязаха, че обектът вече е на 271 милиона км от земната повърхност, което означава, че не е бил по-близо до нас. Според тях позицията му ще се промени леко след седмица - само с 1%, или 3 милиона км. След това 3I/ATLAS ще се задържи над Земята на това разстояние в продължение на два до три дни, след което ще започне бързо да се отдалечава към Юпитер.

3I/ATLAS е третото междузвездно тяло, открито от астрономите от началото на наблюденията. Първият е астероидът Оумуамуа, открит през есента на 2017 г., а вторият е кометата 2I/Борисов, открита от руския астроном Генадий Борисов през август 2019 г.