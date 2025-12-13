Новини
Няма да можем да видим астероида 3I/ATLAS, докато преминава край Земята

13 Декември, 2025 11:07 545 7

  • астероид-
  • земя-
  • планета-
  • видимост-
  • луна-
  • космос

Смятаният за потенциално опасен астероид ще премине най-близо до планетата ни на 19 декември

Няма да можем да видим астероида 3I/ATLAS, докато преминава край Земята - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Обектът 3I/ATLAS няма да бъде видим с просто око дори при най-близкото си приближаване до Земята на 19 декември, съобщиха от Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на Руската академия на науките и Института по слънчево-земна физика на Сибирския клон на Руската академия на науките.

„Към днешна дата звездната величина на 3I/ATLAS е приблизително 11-та-12-та величина. Това означава, че наблюдението дори на ядрото на кометата (слаба, леко размита „звезда“) ще изисква телескопи с апертура поне 120 мм и известен опит в използването им“, се казва в изявлението. Специалисти от Лабораторията по слънчева астрономия добавиха, че снимките на този обект, които се появяват в социалните медии, изискват комбиниране на стотици изображения в едно изображение и обработката им с помощта на специализиран софтуер.

Учените подчертаха, че математически изчисления сочат 19 декември като предполагаемата дата на най-голямото приближаване на 3I/ATLAS до Земята. Те отбелязаха, че обектът вече е на 271 милиона км от земната повърхност, което означава, че не е бил по-близо до нас. Според тях позицията му ще се промени леко след седмица - само с 1%, или 3 милиона км. След това 3I/ATLAS ще се задържи над Земята на това разстояние в продължение на два до три дни, след което ще започне бързо да се отдалечава към Юпитер.

3I/ATLAS е третото междузвездно тяло, открито от астрономите от началото на наблюденията. Първият е астероидът Оумуамуа, открит през есента на 2017 г., а вторият е кометата 2I/Борисов, открита от руския астроном Генадий Борисов през август 2019 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лелеееее, каква

    4 0 Отговор
    голяма трагедия...

    11:10 13.12.2025

  • 2 Маг

    3 0 Отговор
    Сега няма да кажат. Но ще имате два шанса да бъде уловен от независимо наблюдение, и огласен. Когато минава покрай Юпитер, и когато минава край Сатурн.

    11:11 13.12.2025

  • 3 Хипотетично

    2 0 Отговор
    това да не е кометата Хейл Боп , та да се вижда през 1996г като фар на мотоциклет сред звездите веднаж на четири хилядолетия.

    11:15 13.12.2025

  • 4 Ащар

    2 3 Отговор
    Иде да кацне. Анунаките се връщат, затова започнаха тези войни в Асирия, Вавилон и Персия. Всички се набутаха там да ги посрещат.

    Коментиран от #7

    11:17 13.12.2025

  • 5 Алексия

    1 2 Отговор
    По принцип кометите винаги са били свързва ни с опустошителни земетресения след това!!! Не дай си Боже да не може да се задържи два три дни над земята,както пишете , защото тогава ще ни е бедна фантазията🎇

    Коментиран от #6

    11:26 13.12.2025

  • 6 Споко

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Алексия":

    Споко, комети минават десетки на седмица. Тази обаче започна да маневрира и е с много висока скорост.

    11:32 13.12.2025

  • 7 А ние какво ще правим

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ащар":

    А ние ще посрещнем братушките на Русе!

    11:33 13.12.2025