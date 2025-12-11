Новини
НАСА внезапно загуби връзка със сондата „Мейвън", обикаляща около Марс от 12 години

11 Декември, 2025 19:01

Това се е случило през изминалия уикенд

НАСА внезапно загуби връзка със сондата „Мейвън", обикаляща около Марс от 12 години - 1
Снимка: БГНЕС/EPA/NASA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

НАСА съобщи, че е загубила връзката с космическия си апарат „Мейвън“, който орбитира около Марс от повече от десетилетие, предаде "Асошиейтед прес".

Комуникациите между „Мейвън“ и наземните станции са прекъснали внезапно през уикенда. От американската космическа агенция по-рано съобщиха, че орбитиращият апарат е работил нормално, преди да се „скрие" зад Червената планета. Когато се е появил отново, се е възцарила тишина, допълва БТА.

Изстрелян през 2013 г., „Мейвън“ започна да изучава горната атмосфера на Марс и нейното взаимодействие със слънчевия вятър, след като достигна Червената планета следващата година.

Учените в крайна сметка нарочиха Слънцето за виновник за това, че Марс е загубил по-голямата част от атмосферата си в космоса през вековете, превръщайки го от влажен и топъл в сух и студен свят, какъвто е днес.

„Мейвън“ е служил и като комуникационен ретранслатор за двата марсохода на НАСА, „Кюриосити" и „Пърсивиърънс". Американската космическа агенция съобщи, че понастоящем се провеждат инженерни разследвания.

НАСА има още два космически апарата около Червената планета, които все още са активни: „Марс рикънисънс орбитър" и „Марс Одисей", изстреляни съответно през 2005 и 2001 г., припомня агенцията.


  • 1 Кака Наска Байконурова

    2 1 Отговор
    Някоя мишка е прегризала кабела.

    19:03 11.12.2025

  • 2 Бах

    2 2 Отговор
    Такава им е техниката . Краварска

    19:10 11.12.2025

  • 3 Професор

    0 2 Отговор
    Получил се е някакъв бъг. Дори смартфона ми понякога се побърква. Работи добре бърз е но понякога се случва да "замръзне". Технология.

    19:12 11.12.2025

  • 4 евроизтрещялник

    1 0 Отговор
    Знаех си аз, знаех си, че руските агенти ни дебнат и зад Марс...

    19:14 11.12.2025

  • 5 Спецназ

    3 0 Отговор
    Там има извънземни- те са го изключили да им не бръмчи на главата.

    19:15 11.12.2025

  • 7 Сондата Мейвън

    1 0 Отговор
    И6@ла съм въ

    19:24 11.12.2025

  • 8 Руски колхозник

    1 0 Отговор
    Текънолоджия🤣

    19:25 11.12.2025

