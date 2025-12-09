Новини
Любопитно »
Силна магнитна буря ни удря днес и утре

Силна магнитна буря ни удря днес и утре

9 Декември, 2025 10:57 716 2

  • слънчево изригване-
  • магнитна буря-
  • метеорология-
  • магнитно поле-
  • слънце

Седмицата започна със слънчево изригване

Силна магнитна буря ни удря днес и утре - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Още една магнитна буря удря Земята. Във вторник, 9 декември, геомагнитните условия ще се влошат значително. Има 96% вероятност магнитна буря с G2.7 да удари Земята, беше съобщено на уебсайта на Лабораторията по слънчева астрономия на ИКИ) на РАН, цитирана от Телеграф.

Според прогнозата, магнитосферата на Земята ще бъде в магнитна буря през целия вторник, 9 декември. Най-интензивният период се очаква от 8:00 до 17:00 часа българско време. През това време нивото на смущения ще достигне ниво G3 (силно).

Освен това, за следващия ден, 10 декември, също има прогноза за магнитна буря от клас G1 с вероятност от 70%. Очаква се въздействието ѝ между 2:00 ч. и 11:00 ч. Българско време.

В понеделник, 8 декември, беше регистрирано слънчево изригване с магнитуд X1.1, продължило приблизително 15 минути. Обикновено такива кратки изблици не произвеждат плазмени емисии, но орбиталните видеоклипове показват движение на материята нагоре. Това може да показва излизане на плазма в междупланетното пространство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Срамота!

    1 2 Отговор
    Стига сте плашили хората! Срамота!

    Коментиран от #2

    11:21 09.12.2025

  • 2 айдеде

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Срамота!":

    По тоя начин ги карат да харчат и празнуват като за последно че .... я метеор.. я кутин я нещо друго се случи и сме до там... страшничко е вече на земята с малоумни създания на власт и заради това и страшния съд иди.

    12:01 09.12.2025