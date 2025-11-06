Зрителите избраха големите си фаворити за победители в „Биг брадър“

До края на „Биг Брадър“ остават 10 дни, но зрителите вече залагат кои двама участници ще стигнат до финала.

Фаворити на феновете на риалити формата са 25-годишният юрист от Пловдив Валетин Котов и роденият в Германия, но живеещ в България Давид Бет, който е на 20 години. Почитателите им обаче са разделени за това кой от двамата да грабне голямата награда от 100 000 лева. Според едни Давид няма шанс пред Котов в прекия сблъсък в зрителския вот, но други са на мнение, че германецът е по-симпатичен на тв аудиторията, защото е по-скромен от конкурента си.

И ако се вярва на зрителските прогнози, финалът е ясен, но кой все пак ще е победителят?

Юристът Котов премина през няколко фази в риалити формата. Той бе първо таен участник, след това го обявиха за любимец на „Биг Брадър“ и се ползваше с куп привилегии, но започвайки да се държи грубо с Големия брат, в крайна сметка стана редови съквартирант. Според част от тв аудиторията 25-годишният пловдивчанин е сред най-адекватни-те участници в риалити формата.

Изглеждащият доста наивен Давид влезе в Къщата със закваската си, за да прави „лебец“, и това предизвика насмешка сред останалите съквартиранти, които продължават да не го възприемат сериозно. За сметка на това обаче зрителите си го харесват. Той им стана още по-симпатичен, когато разкри драматичен момент от своя живот и призна, че е бил жертва на сексуално насилие. В същото време германецът не спира да шашка със своите конспиративни теории. Според него Хитлер е жив, а Илон Мъск и още куп други световни знаменитости са рептили.

Ясно е, че ако Валентин и Давид са на финал, зрителите ще трябва да избират между двама коренно различни участници - самоуверения и с голямо самочувствие Котов и един на моменти объркан и незнаещ къде се намира германец. Залозите на този етап от играта са в полза на юриста, но все пак до финала има време и всичко може да се случи, пише „Филтър“.