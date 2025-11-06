Новини
Зрителите избраха големите си фаворити за победители в „Биг брадър“

6 Ноември, 2025 12:01 535 6

Валентин и Давид ще се борят за зрителския вот на големия финал

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До края на „Биг Брадър“ остават 10 дни, но зрителите вече залагат кои двама участници ще стигнат до финала.

Фаворити на феновете на риалити формата са 25-годишният юрист от Пловдив Валетин Котов и роденият в Германия, но живеещ в България Давид Бет, който е на 20 години. Почитателите им обаче са разделени за това кой от двамата да грабне голямата награда от 100 000 лева. Според едни Давид няма шанс пред Котов в прекия сблъсък в зрителския вот, но други са на мнение, че германецът е по-симпатичен на тв аудиторията, защото е по-скромен от конкурента си.

И ако се вярва на зрителските прогнози, финалът е ясен, но кой все пак ще е победителят?

Юристът Котов премина през няколко фази в риалити формата. Той бе първо таен участник, след това го обявиха за любимец на „Биг Брадър“ и се ползваше с куп привилегии, но започвайки да се държи грубо с Големия брат, в крайна сметка стана редови съквартирант. Според част от тв аудиторията 25-годишният пловдивчанин е сред най-адекватни-те участници в риалити формата.

Изглеждащият доста наивен Давид влезе в Къщата със закваската си, за да прави „лебец“, и това предизвика насмешка сред останалите съквартиранти, които продължават да не го възприемат сериозно. За сметка на това обаче зрителите си го харесват. Той им стана още по-симпатичен, когато разкри драматичен момент от своя живот и призна, че е бил жертва на сексуално насилие. В същото време германецът не спира да шашка със своите конспиративни теории. Според него Хитлер е жив, а Илон Мъск и още куп други световни знаменитости са рептили.

Ясно е, че ако Валентин и Давид са на финал, зрителите ще трябва да избират между двама коренно различни участници - самоуверения и с голямо самочувствие Котов и един на моменти объркан и незнаещ къде се намира германец. Залозите на този етап от играта са в полза на юриста, но все пак до финала има време и всичко може да се случи, пише „Филтър“.


  • 1 хах

    1 1 Отговор
    Валю ще го правим ли политик после .

    12:05 06.11.2025

  • 2 честен ционист

    3 1 Отговор
    Този Котов е калинка, но все пак комунист по душа. Мен ме кефи Давид като прави на луда арабката.

    12:06 06.11.2025

  • 3 клоуни

    3 1 Отговор
    То е ясно че тоз безработния юрист някой го бутна напред :)

    Коментиран от #4

    12:07 06.11.2025

  • 4 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "клоуни":

    Ако искаш да си успешен юрист в България, или трябва да си жена, или гей, друг вариант няма.

    12:09 06.11.2025

  • 5 геле

    3 0 Отговор
    тая боза някой гледа ли я.... , сигурно победител ще се избере с гласовете на екипа на предаването.

    12:11 06.11.2025

  • 6 Ами като

    1 0 Отговор
    Е Биг Брадър да е такъв-3 месеца!А това 1.5 месеца е перверзия!!!До пари ли опира или...??....

    12:12 06.11.2025