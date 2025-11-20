Новини
Златната тоалетна бе продадена на търг за 12,1 милиона долара (ВИДЕО)

Златната тоалетна бе продадена на търг за 12,1 милиона долара (ВИДЕО)

20 Ноември, 2025 12:59

Авторът на тоалетната е и авторът на банана, залепен с тиксо

Златната тоалетна бе продадена на търг за 12,1 милиона долара (ВИДЕО) - 1
Снимка: Sotheby&#039;s
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На търг в Ню Йорк, организиран от „Сотбис“, беше продадена напълно функционираща тоалетна от 18-каратово злато от италианския художник-авангардист Маурицио Кателан. Произведението на изкуството, озаглавено „Америка“, достигна цена от 12,1 млн. долара. Творбата тежи 101,2 килограма и представлява идентичен модел с този, който стана световноизвестен, след като през 2019 г. бе откраднат от двореца „Бленъм“ в Англия.

Тоалетната е част от серия, създадена през 2016 г., и е била един от най-резонансните произведения на Кателан — известен и с „Комедиантът“, банан, залепен за стена с тиксо, който бе продаден за 6,2 млн. долара. Аукционната къща „Сотбис“ посочи, че купувачът е „известна американска марка“, без да разкрие името.

Изкуствоведите определят „Америка“ като сатиричен жест към прекомерното богатство и потребителска култура. При първата изложба на тоалетната в музея „Гъгънхайм“ в Ню Йорк, посетителите можеха да я използват. По-късно една от версиите бе инсталирана в „Бленъм“, където бе извършен обир в ранните часове на 14 септември 2019 г. — престъплението бе описано като дръзко и бързо, а творбата така и не бе открита.


  • 1 Пич

    10 0 Отговор
    Това си е направо изходна сделка , в сравнение с банана с тиксото !

    Коментиран от #12

    13:07 20.11.2025

  • 2 Зельо от САЩ

    10 2 Отговор
    Не съм аз купувача... в Турция съм!

    13:12 20.11.2025

  • 3 жкерфас

    15 5 Отговор
    В такава снимаха в Украина как надрусания наркоман Зеленски и розовите му понита са ходили да се облекчават и златно биде да си подмиват аспусите, докато тука от ГЕРБ, ПП и ДБ педофили, ДПС -Шишко, ИТН и БСП им даваха милиарди от парите на българите. Бандера фашистите ходят в златни тоалетни, а пенсионерите в България, ходят да се хранят в кофите за боклук. Слава на Господ Иисус Христос, спипаха ги бандера фашистите и със 100 милиона долара ограбени от тези дето им дават помощи. И така излиза че ГЕРБ и другарчета крадат от българите за да хранят крадците в Украйна. Болен зрдав носи. Трябва с тоягите да ги гоним тези бандити в парламента. А после на съд.

    13:15 20.11.2025

  • 4 Панчаревската кметица

    6 2 Отговор
    Украинското правителство хареса това

    13:25 20.11.2025

  • 5 Удри с лопатата

    5 3 Отговор
    Този "арт инсталатор" заслужава здрав кокал по тялото да не му оставиш

    13:31 20.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зеленски

    7 1 Отговор
    В Киев всички имаме такива.

    13:44 20.11.2025

  • 8 Сила

    4 0 Отговор
    Купувача е посочил адрес за доставка и монтаж село Банкя , Софийска област , зайчарника , за Баце ....с наложен платеж !!!

    14:02 20.11.2025

  • 9 Кой, кой

    2 0 Отговор
    музей? Гъгънхайм? Ае пробвай пак.

    14:05 20.11.2025

  • 10 Тошо

    1 1 Отговор
    Тоалетната на Миндич такава ли е ? Така де нали златните тоалетни на украинските велможи ги плащаме ние - бунаците от ЕС.

    14:30 20.11.2025

  • 11 бай Ставри

    2 1 Отговор
    Тази чиния на Зеленски ли е или на банкера му ?!

    14:41 20.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Навремето

    4 1 Отговор
    Една немска баронеса имала три тоалетни. Златната, сребърна и бронзовата. Ама като дошли руснаците се нaaкала в коридора...

    Коментиран от #14

    15:17 20.11.2025

  • 14 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Навремето":

    После руснаците си отишли обратно в грязта и тя продължила да си живее в замъка и да си ползва тоалетните .....а те се върнали обратно в блатото си и продължили да се наакват в тинята !!! И така до ден днешен ....!!!

    Коментиран от #15

    18:05 20.11.2025

  • 15 Не бе

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сила":

    Взели са тоалетните като трофей. Преди това, са и скъсали тръткaта...

    19:23 20.11.2025