Златната тоалетна бе продадена на търг за 12,1 милиона долара (ВИДЕО)

На търг в Ню Йорк, организиран от „Сотбис“, беше продадена напълно функционираща тоалетна от 18-каратово злато от италианския художник-авангардист Маурицио Кателан. Произведението на изкуството, озаглавено „Америка“, достигна цена от 12,1 млн. долара. Творбата тежи 101,2 килограма и представлява идентичен модел с този, който стана световноизвестен, след като през 2019 г. бе откраднат от двореца „Бленъм“ в Англия.
Тоалетната е част от серия, създадена през 2016 г., и е била един от най-резонансните произведения на Кателан — известен и с „Комедиантът“, банан, залепен за стена с тиксо, който бе продаден за 6,2 млн. долара. Аукционната къща „Сотбис“ посочи, че купувачът е „известна американска марка“, без да разкрие името.
Изкуствоведите определят „Америка“ като сатиричен жест към прекомерното богатство и потребителска култура. При първата изложба на тоалетната в музея „Гъгънхайм“ в Ню Йорк, посетителите можеха да я използват. По-късно една от версиите бе инсталирана в „Бленъм“, където бе извършен обир в ранните часове на 14 септември 2019 г. — престъплението бе описано като дръзко и бързо, а творбата така и не бе открита.
