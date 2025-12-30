Новини
Любопитно »
Новата 2026 година идва със силна магнитна буря

Новата 2026 година идва със силна магнитна буря

30 Декември, 2025 12:49 674 2

  • магнитна буря-
  • нова година-
  • 1 януари-
  • 2026 година-
  • слънчеви изригвания

Още през първия ден на новата година ще усетим ефекта от мощни слънчеви изригвания

Новата 2026 година идва със силна магнитна буря - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Новата година пристига при нас с неприятна изненада от космоса, и по-конкретно от Слънцето. Очаква се повишена геомагнитна активност в началото на 2026 г., като специализирани платформи за космическо време прогнозират магнитна буря на 1 януари с Kp индекс 5. Това ниво се класифицира като умерена до силна геомагнитна буря и може да има осезаемо въздействие както върху технологични системи, така и върху хора с повишена чувствителност към промени в магнитното поле на Земята.

По данни на NOAA и NASA, подобни бури са резултат от засилена слънчева активност – изхвърляне на коронална маса или ускорен слънчев вятър, които взаимодействат с магнитосферата на Земята. Настоящият епизод се вписва в нарастващата динамика на 25-ия слънчев цикъл, който през последните месеци показва по-висока активност от първоначално очакваното.

Геомагнитни бури с Kp индекс около 5 обикновено не представляват сериозна заплаха за критичната инфраструктура, но могат да доведат до временни смущения в радиокомуникациите, GPS навигацията и сателитните системи, както и до по-честа поява на полярни сияния на по-ниски географски ширини от обичайното.

Медицински експерти отбелязват, че при част от хората – най-вече със сърдечно-съдови заболявания, мигрена или вегетативни разстройства – подобни периоди могат да бъдат съпроводени от главоболие, умора, нарушения на съня и колебания в кръвното налягане. Въпреки че научните данни за директна причинно-следствена връзка остават ограничени, здравните институции препоръчват повишено внимание.

Специалистите съветват в дните на повишена геомагнитна активност да се поддържа редовен режим на сън, да се приема достатъчно количество течности и да се избягват алкохол, прекомерен кофеин и силен стрес. Умерената физическа активност и разходките на открито могат да допринесат за по-добра адаптация на организма.

Агенциите за космическо време подчертават, че прогнозите за магнитни бури се актуализират динамично и зависят от развитието на слънчевата активност в реално време. Очаква се допълнителна информация и по-точни оценки да бъдат публикувани в дните непосредствено преди прогнозираното събитие.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голия

    1 3 Отговор
    дано запали ушанките прости

    13:09 30.12.2025

  • 2 Идва

    0 0 Отговор
    да размагнити Шиши.

    13:20 30.12.2025