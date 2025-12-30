Новата 2026 година идва със силна магнитна буря

Новата година пристига при нас с неприятна изненада от космоса, и по-конкретно от Слънцето. Очаква се повишена геомагнитна активност в началото на 2026 г., като специализирани платформи за космическо време прогнозират магнитна буря на 1 януари с Kp индекс 5. Това ниво се класифицира като умерена до силна геомагнитна буря и може да има осезаемо въздействие както върху технологични системи, така и върху хора с повишена чувствителност към промени в магнитното поле на Земята.

По данни на NOAA и NASA, подобни бури са резултат от засилена слънчева активност – изхвърляне на коронална маса или ускорен слънчев вятър, които взаимодействат с магнитосферата на Земята. Настоящият епизод се вписва в нарастващата динамика на 25-ия слънчев цикъл, който през последните месеци показва по-висока активност от първоначално очакваното.

Геомагнитни бури с Kp индекс около 5 обикновено не представляват сериозна заплаха за критичната инфраструктура, но могат да доведат до временни смущения в радиокомуникациите, GPS навигацията и сателитните системи, както и до по-честа поява на полярни сияния на по-ниски географски ширини от обичайното.

Медицински експерти отбелязват, че при част от хората – най-вече със сърдечно-съдови заболявания, мигрена или вегетативни разстройства – подобни периоди могат да бъдат съпроводени от главоболие, умора, нарушения на съня и колебания в кръвното налягане. Въпреки че научните данни за директна причинно-следствена връзка остават ограничени, здравните институции препоръчват повишено внимание.

Специалистите съветват в дните на повишена геомагнитна активност да се поддържа редовен режим на сън, да се приема достатъчно количество течности и да се избягват алкохол, прекомерен кофеин и силен стрес. Умерената физическа активност и разходките на открито могат да допринесат за по-добра адаптация на организма.

Агенциите за космическо време подчертават, че прогнозите за магнитни бури се актуализират динамично и зависят от развитието на слънчевата активност в реално време. Очаква се допълнителна информация и по-точни оценки да бъдат публикувани в дните непосредствено преди прогнозираното събитие.