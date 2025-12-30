Хванаха Хари и Меган в гаф на коледната им картичка (СНИМКА)

Коледната картичка на принц Хари и Меган Маркъл за 2025 г. предизвика вълна от критики в социалните мрежи, след като потребители поставиха под съмнение автентичността на семейната снимка и избора на облекло на херцогинята на Съсекс.

Празничното изображение, публикувано с краткото послание „Весели празници! От нашето семейство за вашето“, показва Хари и Меган с двете им деца – принц Арчи и принцеса Лилибет – на открито, облечени в светли тонове. Почти веднага след появата му започнаха спекулации за дигитална обработка. Критиците посочиха предполагаеми изкривявания около главата на 41-годишния Хари, неестествени пропорции на телата и несъответствия в перспективата.

Част от коментарите се фокусираха и върху леко прозрачната рокля на Меган в цвят слонова кост, която според някои потребители е неподходящ избор за коледна картичка. Обвиненията за „лош фотошоп“ бързо се разпространиха в платформи като X, Instagram и Reddit, като някои сравниха случая с по-ранни спорове около снимки, публикувани от двойката.

Това не е първият път, в който херцозите на Съсекс са обвинявани в прекомерна или неумела обработка на изображения. И миналогодишната им коледна картичка, съставена от колаж със семейни кадри, беше обект на подобни съмнения, включително твърдения за дигитално добавени елементи и анатомични несъответствия.

Новото интернет недоволство беше допълнително подхранено от сравнения със случилото се с Кейт Мидълтън, която през пролетта на 2024 г. беше принудена публично да признае, че е редактирала семейна снимка за Деня на майката. Тогава водещи информационни агенции изтеглиха кадъра от архивите си заради съмнения в манипулация, а принцесата на Уелс поднесе официално извинение.

За разлика от този случай, принц Хари и Меган Маркъл към момента не са коментирали публично обвиненията около коледната си картичка за 2025 г. Мълчанието им обаче не спря дискусиите, които отново поставиха под въпрос начина, по който двойката управлява публичния си образ и комуникацията си със световната аудитория, особено на фона на това, че пореден пиар експерт напуска семейството и фондацията им "Арчуел".