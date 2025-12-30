Новини
Любопитно »
Най-големият коледен базар в Европа ще остане отворен и след Нова година

30 Декември, 2025 13:27 832 1

  • крайова-
  • коледен базар-
  • нова година-
  • румъния-
  • туризъм

Коледният базар в Крайова ще бъде отворен до 11 януари 2026 г.

Най-големият коледен базар в Европа ще остане отворен и след Нова година - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кметството на Крайова обяви, че удължава работата на традиционния Коледен базар с още една седмица – до 11 януари 2026 г. Решението е взето след постъпили искания от туристически агенции и представители на туристическия сектор, съобщи румънската информационна агенция Agerpres.

От общинската администрация посочват, че интересът към събитието остава висок и след новогодишните празници, като базарът продължава да привлича посетители както от Румъния, така и от други европейски държави. През последните години Коледният базар в Крайова се утвърди като една от водещите зимни туристически атракции в региона, често включвана в международни класации за най-впечатляващи празнични събития.

По данни на кметството посетителите могат да се насладят на богата празнична програма, включваща мащабни светлинни инсталации с над два милиона лампички, тематични къщички, ледена пързалка, панорамно колело, както и разнообразие от традиционни храни, сладкиши, сезонни напитки и сувенири. Зоната с мобилни кухни и камиони за улична храна също остава сред най-посещаваните части на базара.

Организаторите подчертават, че удължаването на събитието цели да даде възможност на повече туристи да посетят Крайова в по-спокоен следпразничен период, както и да подкрепи местния бизнес и туристическата икономика на града.

Коледният базар работи всеки ден. От понеделник до четвъртък той е отворен между 13:00 и 22:00 часа, а в петък, събота и неделя – между 10:00 и 23:00 часа. Общината уточнява, че програмата и мерките за сигурност остават непроменени до края на удължения период.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
