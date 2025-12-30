Новини
Феновете на Джей Ло са недоволни: Спри да използваш филтри! (ВИДЕО

30 Декември, 2025 14:06 574 3

Потребители на мрежата забелязаха видима обработка на кадри на певицата в Инстаграм профила ѝ

Феновете на Джей Ло са недоволни: Спри да използваш филтри! (ВИДЕО - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Празнична публикация на Дженифър Лопес в социалните мрежи предизвика неочаквана вълна от критики, след като селфи видео, споделено по време на Бъдни вечер и Коледа, беше подложено на масов анализ за обработка от потребители и фенове.

На видеото, с което Джей Ло поздравява феновете си, тя е в червена рокля с дълбоко деколте. Вместо обичайните хиляди позитивни реакции, публикацията бързо събра критични коментари, в които звездата беше обвинена в прекомерна обработка на кадрите, за да подчертае допълнително фигурата си. Част от потребителите посочиха като доказателство видимо изкривяване на iPhone-а, който тя държи, което според тях подсказва използване на филтри.

"Спри да използваш филтри, моля те", пише един потребител, докато друг иронично пита: "Това ли е изкривеният iPhone??".

Наред с критиките обаче не липсваха и коментари в защита на любимката на мнозина. Част от феновете застанаха зад изпълнителката, като подчертаха, че тя не се нуждае от дигитална обработка, за да изглежда добре, и че стойността ѝ като артист не зависи от перфектни кадри. Някои от тях отправиха по-умерени коментари, призовавайки я единствено да обръща повече внимание на детайлите при редакция, за да избегне подобни реакции.


  • 1 ВинеТу туууу

    3 0 Отговор
    Прай съ на малка!

    14:08 30.12.2025

  • 2 Ха ха ха

    5 0 Отговор
    Поредната кифла мислеща, че със филтри ще се подмлади ха ха

    14:15 30.12.2025

  • 3 Старее и простее

    4 0 Отговор
    Остарява и изкукуригва, нормално състояние за възраста. По зле ще става жената.

    14:18 30.12.2025