Феновете на Джей Ло са недоволни: Спри да използваш филтри! (ВИДЕО

Празнична публикация на Дженифър Лопес в социалните мрежи предизвика неочаквана вълна от критики, след като селфи видео, споделено по време на Бъдни вечер и Коледа, беше подложено на масов анализ за обработка от потребители и фенове.

На видеото, с което Джей Ло поздравява феновете си, тя е в червена рокля с дълбоко деколте. Вместо обичайните хиляди позитивни реакции, публикацията бързо събра критични коментари, в които звездата беше обвинена в прекомерна обработка на кадрите, за да подчертае допълнително фигурата си. Част от потребителите посочиха като доказателство видимо изкривяване на iPhone-а, който тя държи, което според тях подсказва използване на филтри.

"Спри да използваш филтри, моля те", пише един потребител, докато друг иронично пита: "Това ли е изкривеният iPhone??".

Наред с критиките обаче не липсваха и коментари в защита на любимката на мнозина. Част от феновете застанаха зад изпълнителката, като подчертаха, че тя не се нуждае от дигитална обработка, за да изглежда добре, и че стойността ѝ като артист не зависи от перфектни кадри. Някои от тях отправиха по-умерени коментари, призовавайки я единствено да обръща повече внимание на детайлите при редакция, за да избегне подобни реакции.