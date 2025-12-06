5 съвета за трайност на парфюма през целия ден

Трайността на парфюма зависи както от начина, по който го нанасяме, така и от подготовката на кожата. Ето няколко съвета за максимален ефект.

Хидратацията на кожата - ключът към дълготрайност

Парфюмът „залепва“ по-добре върху хидратирана кожа. Сухата кожа абсорбира ароматните молекули по-бързо, което води до по-бързо изпаряване. Най-добре е да нанасяте парфюм веднага след душ, когато кожата е леко влажна.

Използвайте неутрален или съвпадащ ароматно лосион върху пулсовите точки – китките, шията, вътрешната страна на лактите. Навлажнената кожа задържа ароматните молекули по-дълго.

Освен това трайността зависи от концентрацията на аромата: парфюмната вода обикновено издържа 5–8 часа, тоалетната вода - 3-4 часа, а парфюмният екстракт с 20–30% ароматни масла - най-дълго.

Нанасяне върху пулсови точки

Пулсовите точки излъчват топлина, която помага на аромата да се разгръща равномерно. Нанесете върху китките, врата, зад ушите, вътрешната страна на лактите, а дори и под коленете и глезените, за да създадете „ароматен облак“.

Не търкайте китките си

Една от най-често срещаните грешки е разтриването на китките след нанасяне. Това разгражда деликатните молекули и ускорява изпаряването. Оставете аромата да се „утаи“ върху кожата.

Фиксатори на аромати

Професионален трик е използването на фиксатори – масла или спрейове на базата на мускус или амбра, които обвиват молекулите и удължават трайността 2-3 пъти.

Създаване на многослойност

За максимална трайност ползвайте продукти за тяло от същата ароматна линия - душ гел, лосион или масло, преди да нанесете парфюм на алкохолна основа.

Допълнителни точки и съхранение

Парфюмът може да се нанася и върху косата или дрехите, но внимателно, за да не остави петна върху деликатни тъкани.

Професионалните парфюмеристи препоръчват два аромата на ден: лек за сутринта и по-богат за вечерта, за да се запази хармонията на аромата.

Правилно съхранение

Дръжте бутилките на хладно и тъмно място, далеч от слънце и влага, при температура до 20°C. Банята е най-лошото място за съхранение – температурните колебания и влажността разрушават ароматните молекули, дори при най-скъпите парфюми.

Източник: Vesti.bg.