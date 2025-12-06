Новини
5 съвета за трайност на парфюма през целия ден

6 Декември, 2025 12:51 908 6

От подготовката на кожата до правилното нанасяне и съхранение – как да накарате аромата си да издържи цял ден

5 съвета за трайност на парфюма през целия ден - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Трайността на парфюма зависи както от начина, по който го нанасяме, така и от подготовката на кожата. Ето няколко съвета за максимален ефект.

Хидратацията на кожата - ключът към дълготрайност
Парфюмът „залепва“ по-добре върху хидратирана кожа. Сухата кожа абсорбира ароматните молекули по-бързо, което води до по-бързо изпаряване. Най-добре е да нанасяте парфюм веднага след душ, когато кожата е леко влажна.

Използвайте неутрален или съвпадащ ароматно лосион върху пулсовите точки – китките, шията, вътрешната страна на лактите. Навлажнената кожа задържа ароматните молекули по-дълго.

Освен това трайността зависи от концентрацията на аромата: парфюмната вода обикновено издържа 5–8 часа, тоалетната вода - 3-4 часа, а парфюмният екстракт с 20–30% ароматни масла - най-дълго.

Нанасяне върху пулсови точки
Пулсовите точки излъчват топлина, която помага на аромата да се разгръща равномерно. Нанесете върху китките, врата, зад ушите, вътрешната страна на лактите, а дори и под коленете и глезените, за да създадете „ароматен облак“.

Не търкайте китките си
Една от най-често срещаните грешки е разтриването на китките след нанасяне. Това разгражда деликатните молекули и ускорява изпаряването. Оставете аромата да се „утаи“ върху кожата.

Фиксатори на аромати
Професионален трик е използването на фиксатори – масла или спрейове на базата на мускус или амбра, които обвиват молекулите и удължават трайността 2-3 пъти.

Създаване на многослойност
За максимална трайност ползвайте продукти за тяло от същата ароматна линия - душ гел, лосион или масло, преди да нанесете парфюм на алкохолна основа.

Допълнителни точки и съхранение
Парфюмът може да се нанася и върху косата или дрехите, но внимателно, за да не остави петна върху деликатни тъкани.
Професионалните парфюмеристи препоръчват два аромата на ден: лек за сутринта и по-богат за вечерта, за да се запази хармонията на аромата.

Правилно съхранение
Дръжте бутилките на хладно и тъмно място, далеч от слънце и влага, при температура до 20°C. Банята е най-лошото място за съхранение – температурните колебания и влажността разрушават ароматните молекули, дори при най-скъпите парфюми.

Източник: Vesti.bg.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
  • 1 кленя

    2 3 Отговор
    най трайна е миризмата на птъднята баце,ядни бобец с чесън и неколко пръжени яйца и цел ден нема кой да изгони миризмата на здраве от тебе

    Коментиран от #2

    12:59 06.12.2025

  • 2 От редакцията

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "кленя":

    Време е ,да спрете да коментирате в сайта

    13:13 06.12.2025

  • 3 Приятел

    0 1 Отговор
    Честит празник на всички банкери

    13:26 06.12.2025

  • 4 просто

    0 1 Отговор
    трябва да струва към 100 лева и нагоре и е наистина траен

    13:27 06.12.2025

  • 5 Цигангията на николай

    0 0 Отговор
    Не е редно да обиждате ромите които събират пари за сватба 🥳🤭😂🤣😂🤭🥳

    13:27 06.12.2025

  • 6 фръгай къч

    0 0 Отговор
    и бегай за здраве и после може да побръстиш лицерна

    13:28 06.12.2025