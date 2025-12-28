Новини
39-годишен пилот на рекламен самолет загина в първия си работен ден край бразилски плаж

28 Декември, 2025 10:10, обновена 28 Декември, 2025 10:18 1 024 8

  • самолет-
  • инцидент-
  • бразилия-
  • загинал

Работодателите му декларираха, че летателният апарат е бил в експлоатация

39-годишен пилот на рекламен самолет загина в първия си работен ден край бразилски плаж - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пилот на рекламен самолет загина при катастрофа край плаж в Бразилия.

Тялото му е било извадено от спасители, съобщи порталът G1, позовавайки се на изявление на рекламната агенция.

„Агенция за визуална реклама A rea изразява най-дълбоките си съболезнования за смъртта на пилота Луис Рикардо Лейте де Аморим, който загина в трагична авиокатастрофа“, се казва в изявлението.

Починалият е бил на 39 години и при инцидента няма други пострадали.

Рекламната агенция отбеляза, че летателният апарат е бил в експлоатация. Причината за катастрофата в момента се разследва.

Според G1 мъжът е починал в първия си работен ден.


Бразилия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шамандура

    0 0 Отговор
    Що не пускат рекламни дирижабли, с въже и котва са напълно безопасни. Кацане, излитане и полет на ниска височина, винаги са рисковани.

    10:24 28.12.2025

  • 2 писаре

    3 0 Отговор
    голям праз
    ненужен пълнеж

    някой в чужбина пише ли за нас

    10:28 28.12.2025

  • 3 Булпсихопатъ

    2 0 Отговор
    Обучавали са го за за ф16 ....

    10:28 28.12.2025

  • 4 МАЛКИЯТ БАРАБАНЧИК

    0 1 Отговор
    КАТО СЪВЕТСЦКОФИЛИТЕ
    НА ПЪРВИ ЯНУАРИ...ДЕН НА € .....

    11:11 28.12.2025

  • 5 Починал

    0 0 Отговор
    или загинал, започвам да се съмнявам в знанията ми по български език …

    11:19 28.12.2025

  • 6 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    И ТОЗИ СЕ Е УЧИЛ НА кенЕФ-16

    11:22 28.12.2025

  • 7 Бисквитки

    0 0 Отговор
    Заплеснал се по плажа.

    И така сега за съжаление е това е реклама?

    11:25 28.12.2025

  • 8 така е на плажа

    0 0 Отговор
    Зазяпал се е по самба кючекчийките.

    11:27 28.12.2025

