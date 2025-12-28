39-годишен пилот на рекламен самолет загина в първия си работен ден край бразилски плаж

Главен редактор във Fakti.bg

Пилот на рекламен самолет загина при катастрофа край плаж в Бразилия.

Тялото му е било извадено от спасители, съобщи порталът G1, позовавайки се на изявление на рекламната агенция.

„Агенция за визуална реклама A rea изразява най-дълбоките си съболезнования за смъртта на пилота Луис Рикардо Лейте де Аморим, който загина в трагична авиокатастрофа“, се казва в изявлението.

Починалият е бил на 39 години и при инцидента няма други пострадали.

Рекламната агенция отбеляза, че летателният апарат е бил в експлоатация. Причината за катастрофата в момента се разследва.

Според G1 мъжът е починал в първия си работен ден.