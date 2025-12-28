39-годишен пилот на рекламен самолет загина в първия си работен ден край бразилски плаж

Пилот на рекламен самолет загина при катастрофа край плаж в Бразилия.
Тялото му е било извадено от спасители, съобщи порталът G1, позовавайки се на изявление на рекламната агенция.
„Агенция за визуална реклама A rea изразява най-дълбоките си съболезнования за смъртта на пилота Луис Рикардо Лейте де Аморим, който загина в трагична авиокатастрофа“, се казва в изявлението.
Починалият е бил на 39 години и при инцидента няма други пострадали.
Рекламната агенция отбеляза, че летателният апарат е бил в експлоатация. Причината за катастрофата в момента се разследва.
Според G1 мъжът е починал в първия си работен ден.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шамандура
10:24 28.12.2025
2 писаре
ненужен пълнеж
някой в чужбина пише ли за нас
10:28 28.12.2025
3 Булпсихопатъ
10:28 28.12.2025
4 МАЛКИЯТ БАРАБАНЧИК
НА ПЪРВИ ЯНУАРИ...ДЕН НА € .....
11:11 28.12.2025
5 Починал
11:19 28.12.2025
6 Боруна Лом
11:22 28.12.2025
7 Бисквитки
И така сега за съжаление е това е реклама?
11:25 28.12.2025
8 така е на плажа
11:27 28.12.2025