Украински национал пред трансфер в Галатасарай

28 Декември, 2025 10:28 534 0

Украински национал пред трансфер в Галатасарай - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският шампион Галатасарай обмисля да привлече защитника на Евертън Виталий Миколенко, съобщава Fotospor.

Според източника, истанбулският клуб се стреми да завърши трансфера още по време на предстоящия зимен трансферен прозорец, а да не чака до лятото, тъй като договорът на играча с английския отбор е до края на текущия сезон.

Предишни медийни съобщения предполагаха, че украинският футболист може да напусне “карамелите”, след края на контракта и да продължи като свободен агент до намирането на нов клуб.

Друг от вариантите за футболиста от Източна Европа е бил и сделка за размяна на защитника на Фулъм Антъни Робинсън.

26-годишният футболист участва в общо 16 мача във всички турнири този сезон, като все още не е открил головата си сметка и не е добавил асистенция. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 25 млн евро.


