Франция пуска пощенска марка с аромат на кроасан (ВИДЕО)

Франция отново потвърди славата си на гастрономическа столица на света — този път чрез необичаен филателен жест. Националната пощенска служба La Poste пусна в обращение ограничена серия пощенски марки с аромат на прясно изпечен кроасан – една от най-разпознаваемите емблеми на френската кухня.

Според официалното съобщение на La Poste, отпечатани са 594 000 броя от ароматизираните марки, които вече се разпространяват в пощенските клонове в цялата страна. Целта на инициативата е „да се отдаде почит на френското кулинарно наследство и златната класика на пекарството“.

Марките струват 2,10 евро и могат да се използват за международна кореспонденция. Те съдържат микрокапсули, които при леко търкане отделят ухание на масло, тесто и леко запечена коричка — така, както би ухаел истински парижки кроасан.

Премиерата на серията се състоя на три локации, включително във Валанс, където въздухът буквално ухаеше на прясно изпечени изделия. Там директорът на местния пощенски клон, Антони Рише, сподели пред Agence France-Presse (AFP), че е „изключително горд да предлага марки, които съчетават национална гордост, изкуство и аромат“.

По думите му, интересът е бил изключителен още в първия ден: от 1000 налични марки над 400 са били разпродадени само за няколко часа. Сред клиентите имало десетки филателисти от различни части на страната, включително колекционери, пристигнали специално от Лион.

Изборът на датата за представяне на ароматните марки също не е случаен. Събитието съвпадна с националния конкурс за най-добър маслен кроасан в югоизточна Франция – годишно съревнование, което отличава най-добрите майстори пекари в страната.

Това не е първият случай, в който La Poste експериментира с необичайни сетивни преживявания. През 2024 г. френската поща издаде специална серия марки с аромат на багета, пуснати по повод Летните олимпийски игри в Париж. Те бяха също от типа „надраскай и подуши“ и се превърнаха в истински хит сред колекционерите.

Новата марка с аромат на кроасан обаче вече е на път да надмине успеха на предшественичката си. Филателни експерти коментират, че тя съчетава „иновативна технология с културна идентичност“ и вероятно ще се превърне в един от най-желаните колекционерски артикули за 2025 г.

От La Poste съобщиха, че планират серия от тематични аромати, посветени на други класически френски деликатеси — включително мадам-кроасани, френски сирена и макарони, като част от стратегията им за „ароматно филателно наследство“.