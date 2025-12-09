Еколози: Биомасата от дивите животни спада драстично за сметка на човека и опитомените видове

Еколози са открили, че хората и техните опитомени животни дават приблизително 1,1 милиарда тона биомаса, което представлява повече от 95% от общата маса на всички бозайници на Земята. Това показва, че човечеството е причинило наистина глобални промени в структурата на екосистемите по цялата планета през последните два века, пишат учените в статия, публикувана в списание Nature Communications.

„Нашите изчисления показват, че през 1850 г. е имало приблизително равенство между биомасата на хората и дивите животни, приблизително 200 милиона тона. През следващите векове първата се е увеличила рязко, достигайки 1,1 милиарда тона, докато втората е намаляла с повече от половината. Това показва как човешката дейност е довела до драматични промени в структурата на биомасата на бозайниците“, се казва в изследването.

До това заключение е стигнал екип от израелски и американски еколози, ръководени от Рон Мило, професор в Института за наука „Вайцман“ в Реховот, докато са изучавали как появата на индустриалната цивилизация и бързият растеж на човешкото население от средата на 19 век са повлияли на здравето на всички бозайници. За да получат тази информация, учените са анализирали демографски данни от 1850 г. насам, както и архивни данни за колебанията в популациите на отделни видове, родове, семейства и разреди животни.

Както отбелязват учените, при провеждането на този анализ те са взели предвид промените в различни защитни мерки, които насърчават растежа на популацията на животните, селскостопанските практики и честотата на лова на морски и сухоземни животни. Изчисленията на изследователите показват, че само за 150 години човечеството е променило радикално баланса между дивите бозайници, от една страна, и хората и опитомените животни, от друга.

Комбинираната биологична маса на дивите бозайници е спаднала от 200 милиона тона в средата на 19 век до сегашните 60 милиона тона. Морските бозайници са претърпели най-значителен спад, намалявайки с повече от 70%, от 130 на 40 милиона тона, поради китолова, който е окончателно забранен в световен мащаб едва през 1986 г. Биомасата на говедата се е увеличила четири пъти, докато тази на другите опитомени животни се е увеличила три до десет пъти, което е довело до нарастване на общата им маса от 130 на 650 милиона тона.

По подобен начин, комбинираната биологична маса на човечеството се е увеличила от 50 на 420 милиона тона, докато масата на сухоземните диви животни е намаляла от 50 на 20 милиона тона, главно поради рязкото намаляване на слоновете и другите големи бозайници. В резултат на тези промени, хората и свързаните с тях животни сега доминират в класа на бозайниците по отношение на дела на свързаната биомаса (95%), което подчертава важността на отчитането на ролята на хората и свързаните с тях домашни животни, както и на техните миграции, в промените в свойствата на екосистемите.