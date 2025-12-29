Кога и как да поливаме цветята вкъщи през зимата?

Зимата е най-рисковият сезон за стайните растения. Не заради студа навън, а заради променените условия у дома – по-малко светлина, по-сух въздух и отопление, което обърква естествения им ритъм. Именно през този период най-честата грешка е прекомерното поливане.

По-малко вода, но по-внимателно

През зимата повечето стайни растения навлизат в относителен покой. Растежът се забавя, изпарението е по-слабо и нуждата от вода намалява осезаемо. Това означава, че растения, които през лятото сте поливали два пъти седмично, през зимата може да се нуждаят от вода едва веднъж на 10–14 дни.

Златното правило е просто: никога не поливайте по график, а според състоянието на почвата. Горният слой трябва да е изсъхнал поне на 2–3 см в дълбочина. При по-големи саксии – дори повече.

Часът на поливане има значение

През зимата е най-добре растенията да се поливат сутрин. Така излишната влага има време да се отцеди, а почвата леко да се затопли през деня. Поливането вечер повишава риска от задържане на влага и загниване на корените, особено ако саксията е близо до студен прозорец.

Температурата на водата е критична

Студената вода е шок за корените. Винаги използвайте вода със стайна температура. Ако водата е от чешмата, оставете я да престои няколко часа – това не само я затопля, но и намалява съдържанието на хлор.

По-добре по-малко, отколкото повече

Прекомерното поливане през зимата е по-опасно от краткотрайното засушаване. Загниването на корените често остава незабелязано, докато растението внезапно започне да губи листа или пожълтява. Ако се колебаете дали да полеете – изчакайте още ден-два.

Различните растения имат различни нужди

Растения с дебели листа или месести стъбла (като сукуленти и кактуси) изискват минимално поливане през зимата – понякога само веднъж месечно. Листнодекоративните растения с тънки листа се нуждаят от малко по-честа, но умерена влага. Цъфтящите видове, ако продължават да образуват пъпки, трябва да се поливат внимателно, без да се допуска изсъхване на кореновата бала.

Внимавайте с отоплението

Топлият въздух от радиатори и климатици изсушава почвата по-бързо, но това не означава автоматично, че растението има нужда от повече вода. Често решението е не по-често поливане, а повишаване на въздушната влажност – чрез пулверизиране или поставяне на съд с вода наблизо.

Дренажът е ключов

През зимата е особено важно саксиите да имат добър дренаж. Задържането на вода в подложката е една от основните причини за проблеми през студените месеци. След поливане винаги изливайте излишната вода.

В обобщение – зимното поливане изисква търпение и наблюдателност. Ако се съобразите със светлината, температурата и реалното състояние на почвата, растенията ще преминат спокойно през зимата и ще бъдат готови за активен растеж напролет.