Forbes: Бионсе вече е милиардерка

Forbes: Бионсе вече е милиардерка

30 Декември, 2025 07:13, обновена 30 Декември, 2025 07:19 881 8

Тя постигна това благодарение на албума си Cowboy Carter от 2024 г. и последвалото го изключително успешното турне

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската певица Бионсе стана петият музикант в списъка на Forbes, чието състояние е надхвърлило границата от милиард долара.

Според Forbes в списъка на милиардерите има 22 изпълнители, петима от които са музиканти. Освен Бионсе, сред тях са съпругът ѝ Джей Зи, Брус Спрингстийн, Риана и Тейлър Суифт.

Бионсе постигна този нов статус благодарение на албума си Cowboy Carter от 2024 г. и „най-касовото концертно турне“ тази година.

Бионсе е родена през 1981 г. в Тексас. Тя е смятана за една от най-популярните и влиятелни изпълнителки в Съединените щати през последните две десетилетия. Продала е над 200 милиона записи и е спечелила 32 награди Грами – повече от всеки друг изпълнител.


  • 1 Нашийник

    3 0 Отговор
    И ние си имаме милиардери, поне за двама наднормени се знае със сигурност.

    07:47 30.12.2025

  • 2 БеГемот

    4 1 Отговор
    Нещо много взеха да стават милиардерите вече....май долара издиша....

    08:00 30.12.2025

  • 3 ТИГО

    2 2 Отговор
    И вече е време и да започне да пее !

    08:11 30.12.2025

  • 4 Пръц

    2 0 Отговор
    Местя

    08:17 30.12.2025

  • 5 глоги

    0 0 Отговор
    Американската певица Бионсе стана петАТА музикантКА в списъка на списание "Forbes". Нейното състояние е надхвърлило границата от 1 милиард долара.

    08:30 30.12.2025

  • 6 Това е бизнесът

    0 0 Отговор
    Да продаваш сеир, демек да ти плащат за нечии мечти и илюзии.
    Всеки продава нещо.

    08:33 30.12.2025

  • 7 Един

    0 0 Отговор
    Аз какво съм виновен? Всеки с проблемите си.

    09:01 30.12.2025

  • 8 БРАВО

    0 0 Отговор
    Откеихте топлата вода

    09:02 30.12.2025