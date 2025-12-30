Forbes: Бионсе вече е милиардерка

Американската певица Бионсе стана петият музикант в списъка на Forbes, чието състояние е надхвърлило границата от милиард долара.
Според Forbes в списъка на милиардерите има 22 изпълнители, петима от които са музиканти. Освен Бионсе, сред тях са съпругът ѝ Джей Зи, Брус Спрингстийн, Риана и Тейлър Суифт.
Бионсе постигна този нов статус благодарение на албума си Cowboy Carter от 2024 г. и „най-касовото концертно турне“ тази година.
Бионсе е родена през 1981 г. в Тексас. Тя е смятана за една от най-популярните и влиятелни изпълнителки в Съединените щати през последните две десетилетия. Продала е над 200 милиона записи и е спечелила 32 награди Грами – повече от всеки друг изпълнител.
