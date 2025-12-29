Новини
Живият Нострадамус предсказа кога ще се помирят членовете на кралското семейство

29 Декември, 2025 16:52 507 2

  • кралско семейство-
  • мир-
  • меган маркъл-
  • принц хари-
  • принц уилям-
  • кейт мидълтън-
  • чарлз

Според екстрасенса ключово събитие предстои за кралското семейство в началото на 2026 г.

Живият Нострадамус предсказа кога ще се помирят членовете на кралското семейство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бразилският екстрасенс Атос Саломе, често наричан в медиите „Живият Нострадамус“, направи шокираща прогноза, засягаща бъдещето на британското кралско семейство. Според него в края на 2025 г. или началото на 2026 г. предстои „важно и чувствително събитие“, вероятно свързано със здравето на ключов член на монархията, което ще има сериозни последици за вътрешните отношения в семейството.

38-годишният Саломе има огромна световна аудитория в социалните мрежи, стана известен с твърденията си, че е предсказал редица големи световни събития, сред които пандемията от COVID-19 и смъртта на кралица Елизабет II. Макар тези прогнози да не са потвърдени от независими източници, те редовно намират място в международните таблоиди и развлекателни издания.

Публикация, споделена от Athos Salomé (@athos_salome)

В последното си изявление той твърди, че предстоящото събитие ще доведе до символично завръщане на принц Хари във Великобритания и до временно, крехко сближаване с крал Чарлз III и кралица Камила. По думите му обаче отношенията между принц Хари и по-големия му брат принц Уилям ще останат напрегнати, като престолонаследникът няма да промени позицията си по отношение на семейния конфликт.

Екстрасенсът прогнозира, че пълно помирение в кралското семейство няма да бъде възможно в близко бъдеще. Според него възстановяването на по-тесни връзки ще дойде едва със следващото поколение – чрез децата на принц Уилям и Кейт и тези на Хари и Меган. Този процес, по думите му, ще отнеме години заради „натрупани конфликти и нерешени емоционални проблеми“.

В същия контекст Атос Саломе прави и прогноза за професионалния път на Меган Маркъл. Той очаква ескалация на напрежението между нея и Netflix, която може да доведе до логистични затруднения и прекратяване на част от съвместните проекти. Подобни твърдения се появяват на фона на публични спекулации за бъдещето на договорите на стрийминг платформата с високопрофилни публични фигури.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Глупости.

    17:03 29.12.2025

  • 2 тез търтеи

    2 0 Отговор
    на полето да копат
    да си изкарват хляба
    не на гърба на наифни поданици

    17:05 29.12.2025