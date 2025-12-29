Живият Нострадамус предсказа кога ще се помирят членовете на кралското семейство

Бразилският екстрасенс Атос Саломе, често наричан в медиите „Живият Нострадамус“, направи шокираща прогноза, засягаща бъдещето на британското кралско семейство. Според него в края на 2025 г. или началото на 2026 г. предстои „важно и чувствително събитие“, вероятно свързано със здравето на ключов член на монархията, което ще има сериозни последици за вътрешните отношения в семейството.

38-годишният Саломе има огромна световна аудитория в социалните мрежи, стана известен с твърденията си, че е предсказал редица големи световни събития, сред които пандемията от COVID-19 и смъртта на кралица Елизабет II. Макар тези прогнози да не са потвърдени от независими източници, те редовно намират място в международните таблоиди и развлекателни издания.

В последното си изявление той твърди, че предстоящото събитие ще доведе до символично завръщане на принц Хари във Великобритания и до временно, крехко сближаване с крал Чарлз III и кралица Камила. По думите му обаче отношенията между принц Хари и по-големия му брат принц Уилям ще останат напрегнати, като престолонаследникът няма да промени позицията си по отношение на семейния конфликт.

Екстрасенсът прогнозира, че пълно помирение в кралското семейство няма да бъде възможно в близко бъдеще. Според него възстановяването на по-тесни връзки ще дойде едва със следващото поколение – чрез децата на принц Уилям и Кейт и тези на Хари и Меган. Този процес, по думите му, ще отнеме години заради „натрупани конфликти и нерешени емоционални проблеми“.

В същия контекст Атос Саломе прави и прогноза за професионалния път на Меган Маркъл. Той очаква ескалация на напрежението между нея и Netflix, която може да доведе до логистични затруднения и прекратяване на част от съвместните проекти. Подобни твърдения се появяват на фона на публични спекулации за бъдещето на договорите на стрийминг платформата с високопрофилни публични фигури.