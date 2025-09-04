Дивите животни се смаляват, а домашните растат заради влиянието на човека

По-големи домашни животни и смаляващи се диви животни - влиянието на човека върху заобикалящия го свят може да бъде измерено чрез морфологичната еволюция на други представители на животинското царство през последното хилядолетие, предаде АФП, позовавайки се на публикация в сп. "Протоколи на Американската академия на науките".

"Благодарение на сравнението между еволюцията в размерите на домашните и дивите животни успяхме да установим нарастващото влияние на човека през последните 1000 години", пишат авторите на новото изследване, координирано от френския Национален център за научни изследвания (CNRS), цитирано от БТА.

За да стигнат до това заключение, археобиолози от Института по еволюционни науки в Монпелие, Франция, са изследвали кости от диви животни (елен, заек, лисица) и домашни животни (овца, коза, прасе, крава, кокошка), намерени в Средиземноморския регион на Франция.

Специалистите са се фокусирали върху тясно ограничен географски регион, за да избегнат прекомерни екологични или културни различия, започвайки от момента преди 8000 години, когато той е бил заселен от първите общества на земеделци и скотовъдци.

Авторите на изследването посочват, че дори при най-малката промяна в морфологията на животните съществува тенденцията да се смята, че тя се дължи на човека.

Случаят обаче не е такъв, тъй като през първите 7000 години, които е обхванало изследването, дивите и домашните видове са еволюирали заедно, с малки изключения. Това означава, че решаваща роля е изиграла околната среда.

Преди 1000 години обаче "човекът е поел инициативата" и е настъпила промяна - всички домашни видове са увеличили размера си, а при дивите видове той е намалял.

Възможните обяснения са много. При домашните видове, например, човекът е засилил селекцията и се е променил начинът, по който той се е грижил за тях с цел по-голяма продуктивност.

По отношение на дивите видове засилването на лова, а след това и намаляването на горите са довели до ограничаване на подходящите местообитания - параметри, за които е известно, че оказват влияние върху размера на животните.