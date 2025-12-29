Новини
Мария Бакалова: Гордея се, че съм българка. Искам да бъда част от българското кино (ВИДЕО)

29 Декември, 2025

Актрисата се прибра у дома за празниците и замени Холивуд с родния Бургас

Мария Бакалова: Гордея се, че съм българка. Искам да бъда част от българското кино (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

"Декември е време да се прибереш у дома – и буквално, и вътрешно". Това заяви актрисата Мария Бакалова в ефира на Нова телевизия.

Българката придобила световна слава направи серия от неочаквани признания пред водещата на "На фокус" Лора Крумова.

"Беше изтощаващо – физически и емоционално, но съм доволна", призна тя. И разкрива, че подготовката за всяка роля неизбежно означава потапяне в света на героя. Процес, в който границата между актьора и образа постепенно се размива.

"Опитвам се да вярвам на персонажа и да го разбера", каза тя, подчертавайки, че когато дълго време живееш със сценария и екипа, героят става част от ежедневието ти.

В тази трансформация важна роля играят детайлите – походка, музика, визия. Малки, но ключови ориентири, които помагат да се разграничат образите и да се изгради тяхната вътрешна логика.

За актрисата емоционалната памет е като инструмент за мириси, спомени и преживявания, които отключват силни усещания.

"Работим в едно невидимо пространство, където болката и тъгата често са двигатели на процеса", сподели още Мария Бакалова. И допълва, че според нея бурното време, в което живеем, неизбежно намира отражение и в киното – като търсене на яснота, посока и смисъл.

Особено внимание тя отделя на ролите на реално съществували личности. Сред тях е и образът на Ивана Тръмп.

"Когато изобразяваш човек, който е живял наистина, трябва да подходиш с уважение и без критика", подчерта актрисата. По думите ѝ всеки човек носи в себе си и светлина, и пукнатини, а задачата на актьора е да покаже тази сложност с достойнство.

"Обичам България и се гордея, че съм българка. Искам да бъда част от българското кино и то да бъде част от световното".


