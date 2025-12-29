Мария Бакалова: Гордея се, че съм българка. Искам да бъда част от българското кино (ВИДЕО)

"Декември е време да се прибереш у дома – и буквално, и вътрешно". Това заяви актрисата Мария Бакалова в ефира на Нова телевизия.
Българката придобила световна слава направи серия от неочаквани признания пред водещата на "На фокус" Лора Крумова.
"Беше изтощаващо – физически и емоционално, но съм доволна", призна тя. И разкрива, че подготовката за всяка роля неизбежно означава потапяне в света на героя. Процес, в който границата между актьора и образа постепенно се размива.
"Опитвам се да вярвам на персонажа и да го разбера", каза тя, подчертавайки, че когато дълго време живееш със сценария и екипа, героят става част от ежедневието ти.
В тази трансформация важна роля играят детайлите – походка, музика, визия. Малки, но ключови ориентири, които помагат да се разграничат образите и да се изгради тяхната вътрешна логика.
За актрисата емоционалната памет е като инструмент за мириси, спомени и преживявания, които отключват силни усещания.
"Работим в едно невидимо пространство, където болката и тъгата често са двигатели на процеса", сподели още Мария Бакалова. И допълва, че според нея бурното време, в което живеем, неизбежно намира отражение и в киното – като търсене на яснота, посока и смисъл.
Особено внимание тя отделя на ролите на реално съществували личности. Сред тях е и образът на Ивана Тръмп.
"Когато изобразяваш човек, който е живял наистина, трябва да подходиш с уважение и без критика", подчерта актрисата. По думите ѝ всеки човек носи в себе си и светлина, и пукнатини, а задачата на актьора е да покаже тази сложност с достойнство.
"Обичам България и се гордея, че съм българка. Искам да бъда част от българското кино и то да бъде част от световното".
