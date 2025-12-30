Новини
Барселона следи нападател на Ювентус като наследник на Левандовски

30 Декември, 2025 08:19 488 0

Испанските медии твърдят, че каталунците вече са осъществили първи контакт

Барселона следи нападател на Ювентус като наследник на Левандовски - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Барселона вече работи по вариантите за бъдещ заместник на Роберт Левандовски, а едно от имената на масата е Душан Влахович. Според “Marca” каталунският клуб е направил първи стъпки към сръбския нападател на Ювентус.

Бившият футболист на Фиорентина, за когото торинци платиха близо 80 милиона евро, има договор до юни 2026 г. Преговори за подновяване засега няма, което отваря възможност Барса да действа стратегически – или да изчака лятото и да го привлече като свободен агент, или да договори трансфер още сега при силно изгодни условия.

Интересът към Влахович е част от по-дългосрочния план на клуба, тъй като бъдещето на Левандовски остава неясно. Старши треньорът Ханзи Флик разчита на Феран Торес, но евентуална раздяла с полския голмайстор би оставила сериозна празнина в атака.

В този контекст Влахович се разглежда като рядка възможност за класен централен нападател на относително ниска цена, нещо, което пазарът трудно предлага в момента.


