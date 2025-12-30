Новини
Тайгър Уудс на 50!

30 Декември, 2025 08:15, обновена 30 Декември, 2025 08:21 459 2

Най-популярният професионален голфър е роден на 30 декември 1972 г. в Сайпърс, САЩ

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-популярният съвременен професионален голфър Елдрик Тонт „Тайгър“ Уудс навършва днес 50 години.

Роденият на 30 декември 1975 г. в Сайпръс, САЩ американец е смятан за един от най-великите спортисти в историята.

Той е на първо място по победи в PGA Tour (82, поравно със Сам Снийд) и е втори по спечелени „мейджър“ турнира (15), изоставайки само от Джак Никлаус.

Уудс е един от малцината играчи, постигнали „Кариерен голям шлем“ (печелене на четирите най-престижни турнира поне веднъж), като го е правил три пъти.

През 1997 г. става първият цветнокож играч, спечелил Турнира на майсторите (The Masters), което променя демографския облик и популярността на голфа в световен мащаб.

След поредица от контузии на гърба и лични проблеми, той прави едно от най-великите завръщания в спорта, печелейки „Мастърс“ през 2019 г. на 43-годишна възраст.

През 2021 г. претърпя тежка автомобилна катастрофа, която сериозно нарани краката му. Въпреки това той продължава да участва в избрани турнири и да развива бизнес проекти чрез своята марка TGR.

През 2024 г. Уудс стартира и своя нова линия за облекло и екипировка, наречена Sun Day Red, в партньорство с TaylorMade.


САЩ
