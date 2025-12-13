Новини
Йорданка Христова откровено за домашното насилие: Георги ми счупи носа

Йорданка Христова откровено за домашното насилие: Георги ми счупи носа

13 Декември, 2025 16:31

Голямата певица разказа за брака си с Георги Стоичков, от когото е понасяла психическо и физическо насилие

Йорданка Христова откровено за домашното насилие: Георги ми счупи носа - 1
Снимка: БГ Радио
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Ненавиждам насилието. Нито татко, нито майка са ме удряли. Те се разделиха без скандали, но когато Георги, покойният ми съпруг започна да излива гнева си не само към мен, но и към сина ми без основание, нямах намерение да бъда смирена повече, потърсих помощ от родителите му - да си го приберат. Действах".

Това сподели на премиерата на трилогията си "Изповед" най-голямата българска естрадна певица Йорданка Христова. Това е третата книга на певицата, която издава самата тя с помощта на дъщеря си Ивана.

Една от най-силните случки, които изпълнителката на "Съдба" разказва в творбата си е за преживяното психическо и физическо насилие над нея в продължение на четири години от страна на съпругът ѝ - Георги Стоичков. В прилив на ярост един ден той я удря по носа и го чупи.

"Алкохолът го правеше неконтролируем. Бях дала на татко да внесе в ПЧБ една сума и му казах да изтегли парите, за всеки случай. Дочух, че може да фалират. Имахме участие с "Лос Хемелос" и се прибрах към 22,30 часа. Георги ме чакаше в антрето. Кимнах му с усмивка. Той ме изгледа зверски, без да отвърне, само пристъпи към мен и внезапно ме удари...Няма да навлизам в подробности, но носът ми оттогава е крив. Едва чух и разбрах какво изсъска: "Къде са, къде са парите?". През две врати бяха децата. Бях ужасена", пише Данчето. С днешна дата обаче, тя сподели на премиерата, че си харесва "кривия нос" и за разлика от свои колеги, никога не би го оперирала, за да стане по-прав.

И друг път над голямата ни певица съпругът ѝ упражнявал тормоз. Една вечер дори понечил да изгаси цигарата си в лицето ѝ. "Успях да се предпазя с ръка. Рефлекс. Кръглият белег до палеца от външната страна на ръката ми се виждаше до неотдавна", споделя певицата.

Десетки са любопитните, скандални и забавни истории, които великолепната разказвачка не спира да омайва от редовете си, но при всички тях до нея стоят двете ѝ "мускетарчета", както нарича децата си - Григор и Ивана. Ивана е човекът, който ѝ помага за трите книги, има набито око и е прекрасно момиче, а Григор е момчето мечта за майка като Данчето. С днешна дата певицата е щастлива, че след няколко аборта, е имала благословията да се нарича майка "именно на тези две души от светлина", както ги нарича, появили се в живота ѝ, когато е на 35 и 36 години.

На премиерата певицата сподели и една от най-големите си тайни от 2019 г. досега: "Аз съм една щастлива баба! Имам си две прекрасни внучки - Екатерина и Елена и майка им Ани, жената до синът ми Гришо", благодарна е певицата. Досега момчето ѝ беше наложило вето да говори за него в интервюта и тя удържала на думата си.

"Не искам да ме наричат "кралица" или каквато и да било знатна особа, единственото определение, което наистина ми отива, е "ваша", казва тя. И е вярно. Стотиците хора, събрали се на премиерата на книгата с часове чакаха за автографа ѝ, прегръщата я и плачеха с нея от радост, че я докосват.

Третата част на книгата ѝ - "Аз съм просто жена - изповед", Данчето говори за всички щекотливи теми и слухове, които се носят по неин адрес с години. Споделя за голямата си любов към двамата мъже в живота ѝ - Християн Платов и Георги Стоичков (син на червеното величие от онова време - Григор Стоичков), за Политбюро, Чернобил, единственият държавник от соца, нейния свекър, попаднал в затвора, за заболяването ѝ на щитовидната жлеза, което може да е фатално, но я спасяват в Куба, за йогата - спасението ѝ в най-тъжните ѝ дни и много, много други любопитни истини.

В "Изповед" Данчето за първи път разкрива и подробности за отношенията си с Фидел Кастро.

"Имаше любов между мен и Фидел Кастро. Каква е тази любов, ще разберете от писанията ми. Винаги ще уважавам този човек, и повярвайте ми - има за какво".

Голямата ни певица още не може да си обясни големия интерес за връзката ѝ с кубинския лидер. За него тя твърди, че бил истински мъж, типичен горещ мачо. И, разбира се, хиляди са девойките, които припадали по къдриците му.

"Фидел Кастро даде много на Куба, направи много неща за страната си, но ѝ взе мечтите. Ние обаче сме прекалено малки, за да критикуваме. Историята ще отсъди", казва Христова за командира. Историческите им срещи са едни от най-интересните, както за нея, така и за него.

За 85-ата му годишнина примата му пише специална песен - "Серенада на верността", и дори я изпълнява на специален концерт в Хавана. Данчето има дори лични посвещения от него на миникнижка, издадена от нейна приятелка от Азербайджан.

"Имам много приятели. Повечето от тях вече си отидоха от този свят, е, аз останах да стърча. Но все още има хора, които искам да видя и да попеем и посвирим с тях", казва Данчето.

На премиерата на книгата ѝ, да я поздравят дойдоха колежките ѝ - Нели Рангелова, Росица Кирилова, Иван Динев - Устата, приятелите ѝ - гримьорът Бони, журналистът Иван Георгиев, продуцентът пиар на звездите Евгени Боянов, а водещ на събитието бе Драго Драганов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От престъпен

    12 6 Отговор
    шумкарски ген е , това е нищо за такива !

    16:33 13.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 митутурутки

    11 2 Отговор
    Ааа не така с такива ПР-и! Човекът си е отишъл и не може да се защити!

    Коментиран от #10

    16:38 13.12.2025

  • 4 Излишни откровения

    10 3 Отговор
    Хич не стават за забавления
    Тъжна работа
    Язък за славата
    Отиде под плявата

    16:40 13.12.2025

  • 5 Фен

    7 5 Отговор
    Данчето- Велика!

    16:43 13.12.2025

  • 6 Сила

    2 4 Отговор
    Следиш ми мисълта !!!

    16:44 13.12.2025

  • 7 Сила

    7 2 Отговор
    Дъщерята Ивана всъщност е " Иван ". ....Ваньо Пича е втория син на Данчето Христова !!! Голем пич е чичо Ваньо !!! Доведе и снаха .....

    Коментиран от #11

    16:50 13.12.2025

  • 8 хаха

    4 3 Отговор
    "В 70% от случаите домашното насилие е инициирано от жени.
    53% от жертвите на домашно насилие са мъже."

    Данните са от проведено изследване, а не от някакво си плюнчене и кампании (каквито стават модерни в Блатото).

    Коментиран от #12

    17:08 13.12.2025

  • 9 Закон

    4 3 Отговор
    Мъжкленце, което бие жена си, умира много преди нея. Факт, вдовица е.

    Коментиран от #14

    17:11 13.12.2025

  • 10 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "митутурутки":

    Шест години тормоз!

    17:15 13.12.2025

  • 11 Само припомням

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    При ели7а всичко задължително практикуват пре0бръщане на пола. Всичко в пола е с шоек салам, а тези с вратовръзки са с ...прасковки.

    17:26 13.12.2025

  • 12 Подробност

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    От древни времена се знае, че жените са олицетворение на Богинята Майка и мъж няма право да вдига ръка срещу тях при каквито и да било обстоятелства.
    Но в случая... При "висшето общество" се изисква от тях да приемат пола не като биологичен, а като социална роля, която трябва да играят. Оттам нали се сещате, че "мъжете" са всъщност жени, а "жените" им са мъже. Цял живот са на хормони. Това е задължително при м.а.с.о.н.и.т.е.

    17:32 13.12.2025

  • 13 Да, ама НЕ

    3 0 Отговор
    В документалните филми за Фидел Кастро и по-специално за любовите му, НИКОГА, АМА НИКОГА не се споменава името на Данчето. Нито веднъж.
    Освен това се твърди от много хора, че той бил ужасно нечистоплътен, вечно потен и смърдял. Интересно, дали всичко между тях, не е просто в главата й...

    17:36 13.12.2025

  • 14 Останалите и те.

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Закон":

    Иначе би трябвало всички да са били побойници , защото навсякаъде е пълно с дърти вдовици.

    17:42 13.12.2025