Бруклин Бекъм поздрави тъща си за Деня на майката, но не и майка си Виктория

Напрежението в семейството на Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм отново привлече вниманието на медиите, след като най-големият им син Бруклин Бекъм не отправи публично послание към майка си по повод британския Ден на майката. Вместо това той публикува поздрав за рождения ден на своята тъща Клаудия Пелц.

В публикация в социалните мрежи Бруклин Бекъм отбеляза рождения ден на Клаудия Пелц, която навърши 71 години на 12 март, като сподели снимка на съпругата си Никола Пелц и нейната майка. „Честит рожден ден на най-добрата тъща. Обичам те много и се надявам да си имала невероятен ден“, написа той към кадъра.

Публикацията не остана незабелязана, тъй като съвпадна с британския Ден на майката – повод, по който Виктория Бекъм получи публични поздравления от съпруга си Дейвид Бекъм и от останалите си три деца – Ромео Бекъм, Круз Бекъм и Харпър Бекъм.

Липсата на поздрав от страна на Бруклин се разглежда от наблюдателите като нов знак за продължаващото напрежение между него и известното му семейство. Отношенията между страните са предмет на публични коментари от месеци, а представители както на Бруклин Бекъм, така и на Виктория Бекъм не са направили незабавен коментар по темата.

В началото на годината Бруклин публикува остро изявление в социалните мрежи, в което заяви, че не желае помирение със своите родители. В него той твърди, че през годините семейството му е контролирало публичния разказ за отношенията помежду им чрез медиите. „За първи път в живота си се изправям в защита на себе си. През целия ми живот родителите ми са контролирали наратива в пресата за нашето семейство“, написа той тогава.

В същото изявление Бруклин Бекъм твърди, че родителите му са се опитвали да навредят на отношенията му с Никола Пелц, с която започва връзка през 2019 г. Той посочи като пример ситуация около сватбата им през април 2022 г., когато по думите му Виктория Бекъм в последния момент се е отказала да изработи роклята на булката, което е наложило спешно търсене на друга дизайнерска визия. Бруклин също така заяви, че майка му е засенчила първия танц на младоженците по време на тържеството.

Никола Пелц, известна с ролите си във филми и сериали като Bates Motel, до момента избягва публични коментари по темата. През последните месеци актрисата рядко споменава конфликта в медиите или в социалните мрежи.

По-рано този месец Бруклин Бекъм също не реагира публично на поздравленията за рождения си ден, отправени от родителите му. Междувременно брат му Круз Бекъм заяви пред журналисти по време на появата си в Париж, че се надява отношенията в семейството да се подобрят и че би искал да се стигне до помирение с най-големия му брат.