Марая Кери влезе в серия: подготвя нов албум половин година след последния

Поп дивата Марая Кери разкри, че вече работи по нова музика, едва месеци след излизането на последния ѝ студиен албум Here For It All, който се появи на пазара през септември 2025 г. В интервю за Variety певицата призна, че творческият процес при нея практически не спира и че вече записва нов материал, който може да се превърне в следващия ѝ проект.

„Определено записвам нова музика и съм много развълнувана от това. Всъщност аз като че ли винаги записвам нова музика, но се надявам, че ще се представи добре и хората ще я харесат“, каза Марая. Попитана директно дали става дума за нов албум, тя отговаря с усмивка: „Когато кажа това, хората ми се ядосват“.

Кариерата на певицата, започнала в началото на 90-те години, продължава да бъде сред най-влиятелните в поп музиката. Кери е носителка на пет награди „Грами“, продала е над 200 милиона записи по света и държи рекорд с 19 песни номер едно в класацията Billboard Hot 100 – постижение, което я поставя сред най-успешните изпълнители в историята на съвременната музика. Култовият ѝ коледен хит All I Want for Christmas Is You продължава всяка година да се връща на върха на класациите повече от три десетилетия след първото си издаване.

Паралелно с новите записи певицата отново заговори за един от най-обсъжданите и мистериозни проекти в кариерата ѝ – гръндж албума Someone's Ugly Daughter. Записът е създаден в средата на 90-те години по време на брака ѝ с музикалния продуцент Томи Мотоя и излиза през 1995 г. под името на групата Chick, но тогава вокалите са изпълнени от друга певица. Самата Марая Кери многократно е намеквала, че съществува оригинална версия с нейния собствен глас, която така и не е публикувана.

„Искам това да се случи, но трябва да почакам“, казва тя за възможността албумът да бъде издаден в оригиналния му вариант. „Буквално трябва просто да изчакам малко и да го пусна. И ще го направя.“

Междувременно 2026 г. може да донесе на поп звездата още едно важно признание. Тя е номинирана за трети път за включване в Rock and Roll Hall of Fame – институция, която отличава артистите с най-голямо влияние върху развитието на популярната музика. Номинацията идва в момент, когато интересът към ранните ѝ записи отново се засилва, а редица критически издания преоценяват ролята ѝ в развитието на поп и R&B звученето през последните три десетилетия.

Марая Кери подготвя и специални проекти, свързани с 25-годишнината на филма Glitter и неговия саундтрак Glitter. Музикалната романтична драма излиза през 2001 г. и се превръща в един от най-коментираните провали в кариерата на певицата, след като се представя слабо в боксофиса. В годините след това обаче проектът постепенно печели култов статус сред феновете. През 2018 г. онлайн кампанията „Justice for Glitter“ успя да върне саундтрака в световните класации, след като хиляди фенове организирано започнаха да го изтеглят от дигиталните платформи.

Днес звездата гледа на проекта по съвсем различен начин. „Преди го мразех. Постоянно си казвах: „Защо изобщо го направих?““, признава тя. С времето обаче отношението ѝ се променя. „След това започнах да го обичам, защото просто придоби собствен живот.“ Попитана защо, певицата отговаря с характерната си самоирония: „Защото беше катастрофален провал.“

Три десетилетия след дебюта си Марая Кери остава една от малкото поп икони, които едновременно продължават да създават нова музика, да преосмислят архивите си и да поддържат силна връзка с поколения фенове – знак, че кариерата ѝ далеч не е достигнала своя финален акорд.