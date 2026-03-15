Поли Генова с откровена изповед за терапията и най-тежкия период от живота ѝ (ВИДЕО)

В откровен разговор в подкаста „Храмът на историите” при Мариян Станков – Мон Дьо, певицата Поли Генова разказа за един от най-трудните периоди в живота си и за пътя към търсенето на помощ.

Нуждата от професионална помощ

„Вече не се страхувам да говоря за моментите, в които не съм имала сила нито да изляза от къщи, нито да стана от леглото. Много причини. Изглежда, че съм имала нужда от време, за да мога да премина през всички тях и да ги осмисля“, споделя тя.

Генова признава, че дълго е отлагала решението да потърси професионална подкрепа: „Аз имах нужда от помощ. Макар че най-близките ми хора ме съветваха да го направя. И аз много пъти почти се осмелявах. Имах телефона на няколко терапевти”, описа певицата как постепенно се е изолирала от света около себе си.

„В един момент осъзнах, че съм се отделила първо от обществото, а после дори и от приятелите си – толкова ме бяха отписали, че вече не ми се обаждаха да се видим“, разказа тя и за тежките сутрини, в които се е чувствала все едно е забравила за себе си, как изглежда и как я възприемат.

"А още първите срещи със специалист са били повратни, категорична е Поли. „Няма да забравя след първите няколко сеанса как се чувстваш. Излизаш все едно си свалил някакви килограми от себе си, от гърба си, които си носил“, споделя още за опита си.

Силният мъж до нея

В тези трудни моменти нейният партньор е плътно до нея и я подкрепя.

"Аз съм сложна личност. Нищо, че не си личи. Много емоционална. Много експресивна. И в добрите си позитивни, радостни моменти и когато съм тъжна по същия начин. Но аз работя над себе си. Вече. И се опитвам да се събуждам всеки ден с по-добра версия на това, която аз съм", сподели тя.

"Той беше до мен. И той беше човекът, който първи ми посъветва че трябва да отида на терапевта. Имаше борба с моите страхове. Той беше много адекватен, наистина и много разбиращ, помагащ. Трябва да имаш огромно търпение и да обичаш някой наистина много, за да можеш да преминеш през всичкото това заедно с него", допълни тя.

Ако може да върне един разговор в живота си отново, то той би бил с нейната баба.

"Не успях да се сбогувам с баба ми, която си отиде рано в моят живот. Тя беше много близък човек мой и всъщност човекът, който ме подкрепи да се занимавам професионално с музика. Не успяхме да си кажем. Но може би така било по-добре. Трябва да се разберем. Защото, ако трябва да съм честна, аз не искам да помня последни думи на хората. Искам да си спомням всичките хубави мигове. Не просто едни последни думи", посочи тя. .

Завръщането към музиката

Поли Генова разказа и за преоткриването на вдъхновението си в музиката – нейното спасение чрез емблематичната народна песен „Дилмано, дилберо”.

„Слушайки как баба ми учи дъщеря ми Лея на тази песен няколко дни преди да отида на Writing Camp, където е създадена песента, се замислих колко много я обичам и че никога не съм я чувала така успешно имплементирана в поп музика в България“, разказа Поли Генова. Тя призна, че дори се е заинтригувала от необичайна теория за произхода на думите в песента: „Попаднах на една статия, в която се казва, че има теория, че това не са просто имена. Идват от древен шумерски език и означават – „дилмано“ и „дилберо“ – първичната душа се възкачва в рая.“

Според нея именно подобни преплитания между традиция и съвременност са посоката, в която музиката трябва да се развива. Мечтае и да няма разделение между жанровете, а българските изпълнители да се уважават повече един друг, а това може да гарантира и успех на песенния конкурс на „Евровизия”.

Ще се завърне ли Поли и на „Евровизия”?

Именно на конкурса Поли Генова два пъти е представяла България. Новото ѝ „аз” обаче възприема изявата там прагматично, не непременно като билет за успех.

„Зависи как ще си изиграеш картите после. Това са три минути слава. Да, прекрасно е докато се случва. Но като свърши и като си тръгне целият екип, и ти останеш сам – какво става?“, каза тя и допълни, че истинската работа върху имиджа започва именно след участието на международната сцена.

„Трамплинът може да те изстреля, ама после как ще летиш и ще летиш ли – зависи изцяло от теб“, заключи тя.