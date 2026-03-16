Кайли Дженър иска още деца, след като Тимъти Шаламе намекна за сватба (СНИМКИ)

Риалити звездата и предприемач Кайли Дженър разкри, че планира да има още деца, но едва след като навлезе в следващия етап от живота си. В интервю за Vanity Fair 28-годишната основателка на козметичната марка Kylie Cosmetics говори за бъдещите си семейни планове и за начина, по който съчетава майчинството с бизнеса и публичния си живот.

„В последните години на двайсетте си искам да се съсредоточа върху себе си, върху бизнеса и работата си, да пътувам с децата си и просто да се наслаждавам на времето с тях“, казва Дженър. Тя има две деца – дъщеря Сторми Уебстър, която е на осем години, и син Еър Уебстър, на четири. „А след това със сигурност бих искала да имам още деца“, допълва тя.

Кайли Дженър стана майка през 2018 г., когато роди Сторми от връзката си с рапъра Травис Скот. Четири години по-късно се роди и второто им дете – Еър. Двамата прекратиха отношенията си в началото на 2023 г., а скоро след това Кайли започна връзка с актьора Тимъти Шаламе.

В края на 2025 г. Шаламе също намекна за бъдещи семейни планове в интервю за Vogue. Актьорът, известен с ролите си във филми като Дюн, коментира, че идеята за деца „може да е част от бъдещето“. Той разказа, че наскоро е гледал видео, в което хора се хвалят, че нямат деца, защото това им дава повече време за други занимания – нагласа, която определи като „доста мрачна“.

Холивудската звезда посочи и че много от неговите колеги вече навлизат в нов етап от живота си. Сред примерите той спомена годежа на Зендая и Том Холанд, както и сватбата на Аня Тейлър-Джой с музиканта Малкълм Макрей.

Няколко месеца по-късно, по време на промоционално събитие на филма "Върховният Марти" през февруари, актьорът бе попитан дали вижда брак в бъдещето си. „Да“, отговори той, но бързо добави с усмивка: „Това е доста личен въпрос. Ще ме вкарате в неприятности.“

Самата Кайли Дженър по-рано е заявявала, че няма конкретен план или определен брой деца, към които се стреми. В интервю за списание HommeGirls през 2023 г. тя обясни, че предпочита да остави бъдещето да се развие естествено. „Мисля, че каквото трябва да се случи, ще се случи“, каза тогава тя.

Въпреки че връзката между двете звезди привлича значително медийно внимание, те до голяма степен я пазят извън публичното пространство. По време на интервюто за Vanity Fair бизнесдамата беше попитана дали ѝ е приятно, когато актьорът я споменава романтично от сцената по време на церемониите през наградния сезон, Кайли Дженър реагира с видимо смущение, но отговори кратко: „Разбира се.“