Шон Пен пропуснал "Оскарите" заради посещение в Украйна

Американският актьор Шон Пен не присъства на церемонията на Наградите на Академията през 2026 г., въпреки че беше отличен с третата си статуетка „Оскар“. 65-годишният актьор спечели наградата за най-добра поддържаща мъжка роля за изпълнението си във филма "Битка след битка" на церемонията, проведена на 15 март в Лос Анджелис.

По информация на The New York Times актьорът е напуснал Съединените щати няколко дни преди церемонията и се е отправил към Европа. Според източници, цитирани от изданието при условие за анонимност, плановете му към края на миналата седмица са включвали пътуване до Украйна вместо присъствие на церемонията. Източниците не уточняват каква е била целта на посещението или къде точно в страната е пребивавал актьорът, която продължава да се намира във военен конфликт с Русия.

Наградата беше приета от актьора Кийрън Кълкин, който спечели същата категория година по-рано за ролята си във филма "Истинска болка". При излизането си на сцената той коментира с ирония отсъствието на Пен: „Шон Пен не можа да бъде тук тази вечер, или просто не пожела, така че ще приема наградата от негово име.“

Това е третата награда „Оскар“ в кариерата на Шон Пен. Преди това той беше отличен с приза за най-добър актьор за ролите си във филмите „Мистичната река“ през 2004 г. и „Харви Милк“ през 2009 г. През годините актьорът е получавал и номинации за изпълненията си в „Осъденият на смърт идва“, "Сладък и гаден" и „Аз съм Сам“.

Шон Пен е сред публичните личности в Холивуд, които открито подкрепят Володимир Зеленски и Украйна след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. В интервю за Variety през 2023 г. актьорът коментира и събитията около церемонията на „Оскар“-ите през 2022 г., която беше белязана от инцидента, при който Уил Смит удари шамар на Крис Рок на сцената.

По това време холивудската звезда заяви, че е готов символично да предостави една от своите статуетки на украинската страна. „Мислех си, че могат да я претопят и да я превърнат в куршуми срещу руските войски“, каза той тогава.

През ноември 2022 г. в публикувано в Instagram видео президентът Зеленски показа срещата си с актьора в Киев, по време на която Шон Пен му връчва една от своите награди „Оскар“. „Това е символичен жест, но ако знам, че тя е при вас, ще се чувствам по-силен в тази борба“, казва актьорът във видеото. Той добави, че статуетката може да бъде върната, когато Украйна спечели войната, като предложи тя да бъде донесена обратно в дома му в Малибу.