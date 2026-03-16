Шон Пен пропуснал "Оскарите" заради посещение в Украйна

16 Март, 2026 16:31

Братът на Маколи Кълкин - Кийран Кълкин прие наградата от негово име

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор Шон Пен не присъства на церемонията на Наградите на Академията през 2026 г., въпреки че беше отличен с третата си статуетка „Оскар“. 65-годишният актьор спечели наградата за най-добра поддържаща мъжка роля за изпълнението си във филма "Битка след битка" на церемонията, проведена на 15 март в Лос Анджелис.

По информация на The New York Times актьорът е напуснал Съединените щати няколко дни преди церемонията и се е отправил към Европа. Според източници, цитирани от изданието при условие за анонимност, плановете му към края на миналата седмица са включвали пътуване до Украйна вместо присъствие на церемонията. Източниците не уточняват каква е била целта на посещението или къде точно в страната е пребивавал актьорът, която продължава да се намира във военен конфликт с Русия.

Наградата беше приета от актьора Кийрън Кълкин, който спечели същата категория година по-рано за ролята си във филма "Истинска болка". При излизането си на сцената той коментира с ирония отсъствието на Пен: „Шон Пен не можа да бъде тук тази вечер, или просто не пожела, така че ще приема наградата от негово име.“

Това е третата награда „Оскар“ в кариерата на Шон Пен. Преди това той беше отличен с приза за най-добър актьор за ролите си във филмите „Мистичната река“ през 2004 г. и „Харви Милк“ през 2009 г. През годините актьорът е получавал и номинации за изпълненията си в „Осъденият на смърт идва“, "Сладък и гаден" и „Аз съм Сам“.

Шон Пен е сред публичните личности в Холивуд, които открито подкрепят Володимир Зеленски и Украйна след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. В интервю за Variety през 2023 г. актьорът коментира и събитията около церемонията на „Оскар“-ите през 2022 г., която беше белязана от инцидента, при който Уил Смит удари шамар на Крис Рок на сцената.

По това време холивудската звезда заяви, че е готов символично да предостави една от своите статуетки на украинската страна. „Мислех си, че могат да я претопят и да я превърнат в куршуми срещу руските войски“, каза той тогава.

През ноември 2022 г. в публикувано в Instagram видео президентът Зеленски показа срещата си с актьора в Киев, по време на която Шон Пен му връчва една от своите награди „Оскар“. „Това е символичен жест, но ако знам, че тя е при вас, ще се чувствам по-силен в тази борба“, казва актьорът във видеото. Той добави, че статуетката може да бъде върната, когато Украйна спечели войната, като предложи тя да бъде донесена обратно в дома му в Малибу.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Респект

    2 13 Отговор
    Велик актьор, но най вече Човек !

    16:34 16.03.2026

  • 2 Гост

    5 2 Отговор
    „Мислех си, че могат да я претопят и да я превърнат в куршуми срещу руските войски“...пък те я претопили и изработели от нея златна тоалетна...

    16:35 16.03.2026

  • 3 Тоя нацист защо не се запише

    9 3 Отговор
    Като доброволец , щом им е голям фен

    Коментиран от #7, #9

    16:36 16.03.2026

  • 4 си пън

    6 2 Отговор
    намазали са му джоба на шошон кретен пак

    16:37 16.03.2026

  • 5 честен ционист

    2 2 Отговор
    Шон Пен би изиграл перфектно Зеленски в някой биографичен филм.

    Коментиран от #6

    16:37 16.03.2026

  • 6 Киро

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    И като за финал да го намъндръсат ,та да получи още осари.

    16:46 16.03.2026

  • 7 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тоя нацист защо не се запише":

    Шон Пен се записа като доброволец. Още в началото той замина за Украина, наежен и накокошинчен, че ще трепе руснаци. Голем корназ беше и го писаха по всички медии, вкл. и в тази. И снимки имаше, и изявления, и какво ли не.
    Обаче на 3-тия ден, когато Руските въоръжени сили изпухаха с ракети място близко до мястото където се намираше ШонПенчо, той си обра багажа и потегли с лек автомобил в посока полската граница. Обаче по пътя попаднал в престрелка между украински войници и руски. Изплашил се, героя, изоставил колата и поел пеш. На границта го бяха снимали опърпан, покъсан и без една обувка. Снимали го бяха клекнал и облегнат на една колона. Имаше вид на пребито пЦе.
    А след това стана известно, че той, Мадона и не помня още кой, са получили от Киев по 1.5 милиона $, за да правят реклама на Украина. Демек, ние сме за украина.

    Коментиран от #8

    16:53 16.03.2026

  • 8 Хм...

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    И затова ли не отиде на награждаването? Че нямаше ли да е по-добре да излезе и да говори публично на такъв голям форум в защита на Украйна, след като са му платили? Хм, дали пък не му е омръзнало от лицемери и да не приема американската политика и дружбата на техния президент с кремълския диктатор?

    Коментиран от #11

    17:01 16.03.2026

  • 9 БайБоцимир

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тоя нацист защо не се запише":

    А ти като фен на путя се записа доброволец при руснаците или чакаш на Дунав наведен?

    17:02 16.03.2026

  • 10 Ами

    1 0 Отговор
    пак е лапнал някой милион от дедо Сорос, за да популяризира зеленият шмъркач ! Пък и да пробва новото брашно...

    17:07 16.03.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    Ами ЗАБРАНИХА ИМ да правят политически изказвания❗
    Ама някой пак не е в час 🤔

    17:08 16.03.2026

  • 12 Иван 1

    0 0 Отговор
    Не са 1,5 милиона а 25 милиона и затова е там.

    17:09 16.03.2026