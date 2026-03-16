Новини
Любопитно »
Крисия разказа как е започнала връзката ѝ с Никола Цолов

16 Март, 2026 15:31 2 162 13

  • крисия-
  • никола цолов-
  • любов-
  • връзка-
  • певица

Певицата сподели и как е преодоляла най-трудния период от живота си - загубата на баща ѝ

Снимки: Instagram
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младата певица Крисия Тодорова направи откровени признания за личния си живот, трудните моменти след загубата на баща си и връзката си с автомобилния пилот Никола Цолов. В разговор с Алекс Сърчаджиева в предаването Животът по действителен случай по bTV младата певица разказа за порастването, живота далеч от семейството и новата любов в живота си.

Малкото момиче пораства бързо

Крисия признава, че още като тийнейджър е усетила как животът ѝ започва да се променя.

„Може би бях на 12–13 години, когато усетих, че пораствам. Но човек има различни етапи на порастване – сега е съвсем друг“, споделя тя.

Само на 14 години певицата се премества да живее сама в София, докато семейството ѝ остава в родния град.

„Първата година бях изцяло сама без семейството ми, но бързо се ориентирах, запознах се с готини хора и до днес имам същите приятели“, разказва тя.

Майка ѝ се е притеснявала от решението да я пусне толкова рано, но днес се гордее с постиженията ѝ.

Най-трудният момент

Певицата откровено говори и за най-тежкия момент в живота си – смъртта на баща ѝ преди три години.

„Комуникацията ни беше малко разпокъсана, защото аз бях в София, а той в друг град. Осъзнах, че можех да прекарам още време с него и това много ме удари“, споделя Крисия.

Тя признава, че първоначално е изпитвала гняв и шок, но вярата ѝ е помогнала да приеме случилото се.

„Вярваме, че всичко се случва с причина и той винаги е с нас“, казва певицата.

Крисия и Никола Цолов

Крисия разказа и как е започнала връзката ѝ с автомобилния пилот Никола Цолов. Двамата се срещат случайно, като първо се запознават на социално събитие, а по-късно разбират, че са съседи.

„Година по-късно пак се видяхме. Той тъкмо се беше прибрал от Испания, покани ме да излезем и оттогава сме заедно“, споделя певицата.

Двойката е заедно от около пет месеца, но все още не живеят заедно, тъй като и двамата са фокусирани върху кариерата си. Крисия признава, че връзката от разстояние понякога е трудна, но ги учи на търпение.

„За първи път изпитвам такова нещо. Липсва ми много и винаги ще ми липсва, дори когато е до мен“, казва тя.

Певицата допълва, че между тях има и ревност, но никога не преминава границите.

„И двамата сме ревниви до някаква степен, но сме сигурни един в друг. Той е слънце за мен“, споделя влюбената Крисия.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евентуално

    10 2 Отговор
    С биберон, ако е имала уплах от кабела. А после му е свикнала...

    15:33 16.03.2026

  • 2 БайСлавуц

    15 2 Отговор
    певица ли, много пресилено .............

    15:34 16.03.2026

  • 3 момчето е в силата си

    5 1 Отговор
    ще я вози с 200,че и повече

    15:41 16.03.2026

  • 4 Петрохан

    1 3 Отговор
    Много интересно.

    15:41 16.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    На 14 години се преместила в София и се запознала с богати чичковци

    15:43 16.03.2026

  • 6 Зинделфинген

    5 1 Отговор
    Никола удряй братле,не го мисли много. Бутай си кариерата,от време на време Крисия да те продуха и си пей!

    15:52 16.03.2026

  • 7 Исторически факти

    3 3 Отговор
    А къде е Дебора Михайлова от Ст. Загора с 400 шева...

    15:56 16.03.2026

  • 8 Кака Рутка

    4 3 Отговор
    Тя ми е най-добрата ученичка, всичко от А до Я.... с преглъщане....

    Коментиран от #9

    15:59 16.03.2026

  • 9 А така !

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Кака Рутка":

    Добре си я научила! Срамно е да се хаби и не се уважава материала.

    16:04 16.03.2026

  • 10 Какви ги дрънка

    2 2 Отговор
    С разюздения си начин на бивот, тая пеперуда уби баща си.
    Баща й беше строг и морален човек, а това се разпори.
    И каква певица е?

    16:07 16.03.2026

  • 11 Как е

    4 1 Отговор
    изкарал с тая Крисия пет месеца ? Добри , че постоянно пътува !

    16:18 16.03.2026

  • 12 Опааа

    1 1 Отговор
    Каква певица е тая кО вра ве???

    16:45 16.03.2026

  • 13 Тити

    1 0 Отговор
    Певица????

    16:50 16.03.2026