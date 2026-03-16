Крисия разказа как е започнала връзката ѝ с Никола Цолов

Младата певица Крисия Тодорова направи откровени признания за личния си живот, трудните моменти след загубата на баща си и връзката си с автомобилния пилот Никола Цолов. В разговор с Алекс Сърчаджиева в предаването Животът по действителен случай по bTV младата певица разказа за порастването, живота далеч от семейството и новата любов в живота си.

Малкото момиче пораства бързо

Крисия признава, че още като тийнейджър е усетила как животът ѝ започва да се променя.

„Може би бях на 12–13 години, когато усетих, че пораствам. Но човек има различни етапи на порастване – сега е съвсем друг“, споделя тя.

Само на 14 години певицата се премества да живее сама в София, докато семейството ѝ остава в родния град.

„Първата година бях изцяло сама без семейството ми, но бързо се ориентирах, запознах се с готини хора и до днес имам същите приятели“, разказва тя.

Майка ѝ се е притеснявала от решението да я пусне толкова рано, но днес се гордее с постиженията ѝ.

Най-трудният момент

Певицата откровено говори и за най-тежкия момент в живота си – смъртта на баща ѝ преди три години.

„Комуникацията ни беше малко разпокъсана, защото аз бях в София, а той в друг град. Осъзнах, че можех да прекарам още време с него и това много ме удари“, споделя Крисия.

Тя признава, че първоначално е изпитвала гняв и шок, но вярата ѝ е помогнала да приеме случилото се.

„Вярваме, че всичко се случва с причина и той винаги е с нас“, казва певицата.

Крисия и Никола Цолов

Крисия разказа и как е започнала връзката ѝ с автомобилния пилот Никола Цолов. Двамата се срещат случайно, като първо се запознават на социално събитие, а по-късно разбират, че са съседи.

„Година по-късно пак се видяхме. Той тъкмо се беше прибрал от Испания, покани ме да излезем и оттогава сме заедно“, споделя певицата.

Двойката е заедно от около пет месеца, но все още не живеят заедно, тъй като и двамата са фокусирани върху кариерата си. Крисия признава, че връзката от разстояние понякога е трудна, но ги учи на търпение.

„За първи път изпитвам такова нещо. Липсва ми много и винаги ще ми липсва, дори когато е до мен“, казва тя.

Певицата допълва, че между тях има и ревност, но никога не преминава границите.

„И двамата сме ревниви до някаква степен, но сме сигурни един в друг. Той е слънце за мен“, споделя влюбената Крисия.