Шарън Озбърн съветва звездите да си спестят политическите речи, когато приемат награди

16 Март, 2026 16:58 313 2

Вдовицата на Ози Озбърн не е фенка на изразяването на политически пристрастия от сцената на наградните церемонии

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шарън Озбърн изрази критично мнение относно тенденцията артисти да използват сцената на големите наградни церемонии за политически изказвания. В разговор със сина си Джак Озбърн в подкаста The Osbournes Podcast тя коментира, че макар да разбира желанието на публичните личности да използват своята платформа, подобни речи невинаги са подходящи за подобни събития.

По думите ѝ много хора гледат церемониите именно като форма на бягство от напрежението на ежедневието. „Разбирам, че всеки има нужда от своята платформа, но също така хората имат нужда и от почивка от случващото се по света“, каза вдовицата на Ози Озбърн. Според нея артистите често се възползват от телевизионната аудитория, която може да достига до милиони зрители, за да изразят личните си политически емоции. „Разбирам защо го правят, но трябва да помнят, че обикновеният човек също има нужда от малко отдих“, допълва тя.

Шарън Озбърн посочва, че макар наградните церемонии да предоставят огромна публичност на победителите, те трябва да имат предвид, че зрителите у дома вече живеят в среда на постоянни тревоги. „Не винаги става дума само за вас“, казва тя, като добавя, че подобни послания могат да бъдат отправяни и чрез личните платформи на артистите.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 РОкенд рол

    1 0 Отговор
    Права е шарън ! Само рокенрол, секс и наркотици ! Никаква политика, никаква наука !

    17:03 16.03.2026

  • 2 Ами

    1 0 Отговор
    Шарън от сътрудничка/ секретарка на Ози стана много веща и раздаваща акъл на всички...

    17:05 16.03.2026