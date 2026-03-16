Шарън Озбърн съветва звездите да си спестят политическите речи, когато приемат награди

Шарън Озбърн изрази критично мнение относно тенденцията артисти да използват сцената на големите наградни церемонии за политически изказвания. В разговор със сина си Джак Озбърн в подкаста The Osbournes Podcast тя коментира, че макар да разбира желанието на публичните личности да използват своята платформа, подобни речи невинаги са подходящи за подобни събития.

По думите ѝ много хора гледат церемониите именно като форма на бягство от напрежението на ежедневието. „Разбирам, че всеки има нужда от своята платформа, но също така хората имат нужда и от почивка от случващото се по света“, каза вдовицата на Ози Озбърн. Според нея артистите често се възползват от телевизионната аудитория, която може да достига до милиони зрители, за да изразят личните си политически емоции. „Разбирам защо го правят, но трябва да помнят, че обикновеният човек също има нужда от малко отдих“, допълва тя.

Шарън Озбърн посочва, че макар наградните церемонии да предоставят огромна публичност на победителите, те трябва да имат предвид, че зрителите у дома вече живеят в среда на постоянни тревоги. „Не винаги става дума само за вас“, казва тя, като добавя, че подобни послания могат да бъдат отправяни и чрез личните платформи на артистите.