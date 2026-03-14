80-годишната Доли Партън сподели новини за здравето си (ВИДЕО)

Легендата на кънтри музиката Доли Партън заяви, че се чувства в „добро състояние“ и се грижи внимателно за здравето си, след като през последната година се сблъска с редица здравословни проблеми.

80-годишната изпълнителка направи изявлението по време на реч на откриването на 41-вия сезон на тематичния парк Dollywood, където се появи пред публика за първи път от няколко месеца.

„Както знаете, не съм на турне в момента. Имах няколко дребни здравословни проблема и се грижа добре за тях“, каза Доли Партън пред посетителите на събитието. Тя добави, че последната година е била емоционално трудна и заради смъртта на съпруга ѝ Карл Дийн.

„Просто се почувствах изтощена – от скръбта по Карл и от още няколко малки неща, които се случваха“, обясни певицата. „Трябваше да си дам време, за да се възстановя духовно, емоционално и физически. Но всичко е наред. Това не ме е забавило.“

За появата си кънтри звездата избра рокля с блестящи декоративни елементи и характерната си обемна прическа в платинено русо. На сцената до нея беше президентът на компанията The Dollywood Company Юджийн Нотън, за когото тя се пошегува, че феновете могат да го вземат за „новия ѝ съпруг“.

Певицата обаче категорично отрече подобни слухове. „Не излизам с никого“, заяви тя с усмивка. „Мисля, че Карл ме чака. Ако се появя пред небесните порти с някой друг, няма да му хареса. Ще каже: ‘Кой е този дребосък? Остави го отвън.’“

Появата на Доли Партън идва два месеца след като тя беше принудена да пропусне празненствата по повод 80-ия си рожден ден в легендарната концертна зала Grand Ole Opry. Седмица преди събитието певицата публикува видео в Instagram, в което съобщи, че няма да може да присъства заради здравословното си състояние, но благодари на феновете за подкрепата.

Още през септември миналата година Доли обяви, че отлага планираната си концертна серия в Лас Вегас заради „здравословни предизвикателства“. В публикация в социалните мрежи тя обясни, че лекарите са ѝ препоръчали да се подложи на няколко медицински процедури.

„Искам феновете да чуят това директно от мен. За съжаление ще трябва да отложа концертите си в Лас Вегас. Както знаете, имам някои здравословни проблеми и лекарите ми казаха, че трябва да премина през няколко процедури“, написа тогава певицата.

Тя подчерта, че въпреки това продължава да работи по различни проекти в Нашвил, където живее, но се нуждае от време, за да се възстанови напълно.

Малко преди това Доли Партън беше принудена да отмени и друго участие в Dollywood заради камъни в бъбреците. В записано видео тя обясни, че следва препоръките на лекарите си да си почине.

„Оказа се, че имам инфекция и лекарят каза: ‘Не е добре да пътувате в момента, трябва да си дадете няколко дни, за да се възстановите’“, каза тя тогава. „Не се тревожете за мен, ще се оправя. Просто днес не мога.“

Няколко месеца по-късно кръщелницата на певицата Майли Сайръс също даде положителна информация за състоянието ѝ. В интервю за Entertainment Tonight тя заяви: „Доли винаги продължава напред. Шоуто трябва да продължи. Тя просто чака момента да се върне на работа.“