Мишел Пфайфър разкри тайната на младежкия си вид на 67 години

Холивудската актриса Мишел Пфайфър заяви, че поддържането на добра форма и младежки вид не се дължи на сложни козметични процедури, а на няколко последователни здравословни навика. В интервю за Fox News по повод новия сериал The Madison, който се излъчва в платформата Paramount+, 67-годишната актриса обясни, че основата на нейния режим е комбинация от добра генетика, здравословен начин на живот и редовна физическа активност.

„Имам късмет с гените. Майка ми и сестрите ми изглеждат добре“, казва Пфайфър. Тя допълва, че се грижи за себе си чрез балансирано хранене, отказ от тютюнопушенето още в ранна възраст и редовни тренировки. „Спортувам, а това е изключително важно. Освен това съм щастлива, а това също се отразява на здравето“, посочва актрисата.

Мишел Пфайфър подчертава, че ако трябва да се посочи само един фактор за поддържане на добър външен вид и тонус, това би била физическата активност. „Упражненията са най-доброто нещо за кожата, за мозъка и изобщо за целия организъм“, категорична е тя. По думите ѝ редовното движение и изпотяването имат положителен ефект върху общото здраве. Актрисата се позовава и на съвети на лекаря и телевизионен водещ Санджай Гупта, според когото всеки човек трябва да се изпотява поне малко всеки ден.

Коментарите на Пфайфър идват в момент, когато тя се завръща на телевизионния екран с The Madison – нова семейна драматична поредица на режисьора Тейлър Шеридан. Сюжетът на сериала проследява сложните отношения в едно семейство, като действието се развива между природните пейзажи на Монтана и динамичната среда на Манхатън.

Проектът е и повод за нова съвместна работа на Мишел Пфайфър с актьора Кърт Ръсел. Двамата са играли заедно и във филма Tequila Sunrise, но тогава споделят малко общи сцени. „Винаги ми е било приятно да работя с Кърт и бих искала да имаме повече сцени заедно. Просто досега не се беше появила такава възможност“, казва актрисата.