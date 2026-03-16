Мишел Пфайфър разкри тайната на младежкия си вид на 67 години

16 Март, 2026 17:31 1 180 9

Актрисата споделя, че не дължи свежестта си на козметични процедури

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Мишел Пфайфър заяви, че поддържането на добра форма и младежки вид не се дължи на сложни козметични процедури, а на няколко последователни здравословни навика. В интервю за Fox News по повод новия сериал The Madison, който се излъчва в платформата Paramount+, 67-годишната актриса обясни, че основата на нейния режим е комбинация от добра генетика, здравословен начин на живот и редовна физическа активност.

„Имам късмет с гените. Майка ми и сестрите ми изглеждат добре“, казва Пфайфър. Тя допълва, че се грижи за себе си чрез балансирано хранене, отказ от тютюнопушенето още в ранна възраст и редовни тренировки. „Спортувам, а това е изключително важно. Освен това съм щастлива, а това също се отразява на здравето“, посочва актрисата.

Мишел Пфайфър подчертава, че ако трябва да се посочи само един фактор за поддържане на добър външен вид и тонус, това би била физическата активност. „Упражненията са най-доброто нещо за кожата, за мозъка и изобщо за целия организъм“, категорична е тя. По думите ѝ редовното движение и изпотяването имат положителен ефект върху общото здраве. Актрисата се позовава и на съвети на лекаря и телевизионен водещ Санджай Гупта, според когото всеки човек трябва да се изпотява поне малко всеки ден.

Коментарите на Пфайфър идват в момент, когато тя се завръща на телевизионния екран с The Madison – нова семейна драматична поредица на режисьора Тейлър Шеридан. Сюжетът на сериала проследява сложните отношения в едно семейство, като действието се развива между природните пейзажи на Монтана и динамичната среда на Манхатън.

Проектът е и повод за нова съвместна работа на Мишел Пфайфър с актьора Кърт Ръсел. Двамата са играли заедно и във филма Tequila Sunrise, но тогава споделят малко общи сцени. „Винаги ми е било приятно да работя с Кърт и бих искала да имаме повече сцени заедно. Просто досега не се беше появила такава възможност“, казва актрисата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 7 Даката

    7 0 Отговор
    За външният вид най-важна е нагласата, за щастие според мен, да търсиш щастието във всичко, е точно тогава, ще го намираш във всичко.

    Коментиран от #9

    18:09 16.03.2026

  • 8 Механик

    1 0 Отговор
    Ядене под час, движение под час, не пие, не пуши, ляга под час и става под час....
    Не правеха ли така в затвора? Много ми прилича на вътрешният дневен ред на някое място за отбиване на наказание.
    И защо всичко това? Защо цял живот в пандиза???? Заради 2-3 годинки живот и да изглежда на 50, когато е на 70?!
    Е те тава го не разбирам и те тава е/

    18:29 16.03.2026

  • 9 Механик

    До коментар #7 от "Даката":

    Абсолютно точен отговор!
    За съжаление е много трудно да търсиш черна котка в тъмна стая, особено ако в тая стая няма никаква котка.
    п.п.
    Последното е просто една горчива констатация, казаното от Вас си е съвсем точно. Просто има непреодолими препятствия.

    18:32 16.03.2026