Почина личният дизайнер на принцеса Даяна

23 Ноември, 2025 16:59 863 0

Той си е отишъл на 80-годишна възраст след кратко боледуване

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Известният ирландски моден дизайнер Пол Костело, личен дизайнер на покойната принцеса Даяна, почина в Лондон на 80-годишна възраст, пише Мирър, позовавайки се на изявление на неговия моден лейбъл.

Роднини съобщиха, че Пол Костело е починал след кратко боледуване. Той си отишъл спокойно, заобиколен от своите близки – съпругата си Ан Купър и седемте си деца - Джесика, Уилям, Робърт, Гавин, Джъстин, Пол-Емет и Никълъс.

Пол Костело е роден през 1945 г. в Дъблин. Кариерата му в модата започва с обучение в Академията за моден дизайн „Графтън“, след което заминава за Париж. През 1979 г. той основава собствената си марка, Paul Costelloe Collections, а през 1983 г. е назначен за личен дизайнер на Даяна, принцесата на Уелс, с която си сътрудничи до смъртта ѝ.

Другите значими негови проекти на включват проектиране на дрехи за Aer Lingus и Qatar Airways, униформи за British Airways и екипировката на ирландския национален отбор на Олимпийските игри в Сидни през 2000 г.


