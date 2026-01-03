Шампанското е най-здравословният алкохол, смятат учените

Звукът на новогодишната нощ отдавна не се асоциира само с камбанен звън, а и с характерното „пук“ на отварящите се бутилки шампанско. Данните показват, че във Великобритания пенливото вино остава предпочитаният избор за празнични поводи, като страната е вторият по големина експортен пазар за шампанско в света. По информация на търговската верига Majestic, през ноември и декември се реализират около 40 процента от годишните ѝ продажби на шампанско, а в пиковите дни се продава по една бутилка на всеки пет секунди.

Въпреки нарасналата популярност на просекото, което формира около 36 процента от вноса на италианско пенливо вино във Великобритания, по време на коледно-новогодишните празници френското шампанско остава във фокуса на потребителите. Според винения журналист и експерт по шампанско Хенри Джефрис, напитката се възприема като символ на прехода между старата и новата година и носи усещане за лукс и изключителност.

Защо шампанското е за предпочитане?

От здравна гледна точка шампанското често се смята за по-балансиран избор в сравнение с други алкохолни напитки. Ключов фактор е съдържанието на захар. Най-разпространеният стил – brut – съдържа до 12 грама захар на литър, като в стандартна чаша от 125 мл това се равнява на около 2 грама захар. Това количество остава в рамките на препоръчителния дневен прием от 30 грама, посочван от здравните експерти. Още по-ниски стойности имат категориите extra brut и brut nature, при които захарта може да бъде под 6, съответно под 3 грама на литър.

Виненият специалист Алис Грифитс отбелязва, че внимателното четене на етикетите позволява на потребителите да направят по-информиран и здравословен избор. Тя подчертава, че разликите между стиловете могат да бъдат значителни, като demi-sec вариантите съдържат над 50 грама захар на литър.

Калорийната стойност също е сравнително умерена. Чаша шампанско обикновено съдържа между 80 и 90 калории – значително по-малко от много коктейли, които често надхвърлят 200 калории. Допълнително предимство е по-малкият стандартен обем на сервиране спрямо виното. Въпреки това, експертите уточняват, че сухите бели вина могат да имат още по-ниско съдържание на захар.

Шампанското съдържа и малки количества полифеноли – антиоксиданти, характерни за червеното вино, благодарение на използването на сортовете Пино ноар и Пино мюние. Някои изследвания предполагат, че умерената консумация може да има благоприятен ефект върху сърдечно-съдовото здраве, но специалистите подчертават, че тези ползи са ограничени и зависят от количеството.

В сравнение с други пенливи вина, като просеко и кава, шампанското и испанската кава се произвеждат чрез вторична ферментация в бутилката, което често води до по-ниско съдържание на захар. Просекото, ферментирало в стоманени съдове, обикновено е малко по-сладко и калорично.

Що се отнася до коктейлите на основата на шампанско, специалистите са единодушни, че добавянето на ликьори и сокове значително увеличава както калориите, така и захарта. Някои от тях могат да добавят между 10 и 15 грама захар към напитката, което ги прави по-неблагоприятен избор за хората, които следят приема си.

Освен физиологичните аспекти, ритуалът на вдигането на тост има и психологическо значение. Според психиатъра д-р Адарш Дарендра от болница Priory в Уокинг, началото на новата година е пример за т.нар. „ефект на новия старт“ – психологически механизъм, който мотивира хората да правят промени и да си поставят нови цели. Колективният жест на вдигане на чаша укрепва социалните връзки и създава усещане за споделеност и принадлежност, което обяснява защо шампанското продължава да бъде неразделна част от новогодишните празници.