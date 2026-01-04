4 януари: Световен ден на Брайловата азбука

Днес светът отбелязва Световния ден на брайловата азбука – дата, посветена на една от най-значимите системи за писане и четене в човешката история и на човека, който я създава – Луи Брайл.

Денят се чества на 4 януари – рождения ден на френския изобретател, роден през 1809 г. в малкото градче Кувре, недалеч от Париж. На едва тригодишна възраст Брайл губи зрението си вследствие на инцидент, но именно това житейско изпитание го тласка към създаването на система, която променя живота на милиони хора по света.

Брайловата азбука е разработена, когато Луи Брайл е едва на 15 години. Тя се основава на комбинации от шест релефни точки, подредени в правоъгълник, които позволяват бързо и ефективно четене чрез допир. Идеята му надгражда съществуваща военна система за нощно писане, но я прави далеч по-опростена и практична. Въпреки първоначалната съпротива от страна на образователните институции, системата постепенно се налага и става универсален стандарт за незрящи хора.

Днес брайловата азбука се използва в над 130 езика и е адаптирана за математика, музика, компютърни науки и научни дисциплини. Тя е не просто средство за грамотност, а ключ към образование, професионална реализация, културен живот и независимост. За много хора със зрителни увреждания брайлът остава незаменим, въпреки развитието на аудиотехнологиите и дигиталните асистенти.

Световният ден на брайловата азбука е официално признат от ООН през 2018 г. с цел да насочи вниманието към правото на достъпна информация и приобщаващо образование. По данни на Световната здравна организация над 2,2 милиарда души по света живеят с различна степен на зрително увреждане, а за милиони от тях брайловата писменост е основен инструмент за пълноценно участие в обществото.

В културен и художествен план брайлът има особено значение. Благодарение на него незрящи читатели имат достъп до класическа и съвременна литература, поезия, ноти и театрални текстове. Музикалната брайлова нотация, например, позволява на слепи музиканти да учат, композират и изпълняват произведения наравно със зрящите си колеги.

Повече от век и половина след смъртта на Луи Брайл неговото наследство остава живо и актуално. В свят, в който технологиите непрекъснато се развиват, брайловата азбука продължава да бъде символ на достойнство, равенство и човешка изобретателност.

На 4 януари не просто отбелязваме световния ден на брайловата азбука, а си напомняме, че достъпът до знание и култура е основно човешко право – и то за всички.