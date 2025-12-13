Новини
Ромина Тасевска изненада с драстична промяна (СНИМКА)

13 Декември, 2025 17:41

Водещата на "Съдебен спор" вече е брюнетка

Ромина Тасевска изненада с драстична промяна (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Носителката на титлата Мис България и водеща на предаването "Съдебен спор" по NOVA - Ромина Тасевска изненада феновете си с напълно променена прическа. След като дълго време Ромина беше позната като блондинка с характерната си къса прическа, сега преди началото на зимата футболната съпруга е решила да мине към отбора на брюнетките.

Ромина коментира промяната си така: "Обратно към това да съм брюнетка“.

Е, новият цвят определено се приема добре от интернет аудиторията ѝ, която смята, че на такава красавица няма как да не ѝ отива всичко.

"Като брюнетка Дарко ще ти се радва повече, защото ще те мисли за чужда", шегува се неин почитател, на което тя закачливо отговаря: "Така е, разнообразието е важно" със смеещи се емотикони.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Само припомням

    4 1 Отговор
    Мъжки ключици и структура...

    17:45 13.12.2025

  • 2 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Ако я погледнеш от долу може да си е още блондинка! Казва ли ти някой,а и смееш ли да попиташ.

    17:47 13.12.2025

  • 3 Гого

    3 0 Отговор
    Не блести с нищо, най малко с мозък и красора.

    17:47 13.12.2025

  • 4 Никога

    4 0 Отговор
    Не ме е привличала като жена. Нито като блондинка, нито като брюнетка.

    17:51 13.12.2025

  • 5 Име

    0 1 Отговор
    Изкууригала Аси да се превърнеш в църна.... Циганка..

    17:58 13.12.2025

  • 6 Каква

    0 0 Отговор
    блондинка е била ? Перхидролка !

    18:06 13.12.2025