Ромина Тасевска изненада с драстична промяна (СНИМКА)

Носителката на титлата Мис България и водеща на предаването "Съдебен спор" по NOVA - Ромина Тасевска изненада феновете си с напълно променена прическа. След като дълго време Ромина беше позната като блондинка с характерната си къса прическа, сега преди началото на зимата футболната съпруга е решила да мине към отбора на брюнетките.

Ромина коментира промяната си така: "Обратно към това да съм брюнетка“.

Е, новият цвят определено се приема добре от интернет аудиторията ѝ, която смята, че на такава красавица няма как да не ѝ отива всичко.

"Като брюнетка Дарко ще ти се радва повече, защото ще те мисли за чужда", шегува се неин почитател, на което тя закачливо отговаря: "Така е, разнообразието е важно" със смеещи се емотикони.