Експерт посочи "вечните" дрехи, които никога не излизат от мода

В динамичния свят на модата, където тенденциите се сменят със скоростта на светлината, има няколко класически дрехи, които устояват на времето и никога не губят своята актуалност. Олга Леферс – създател на VintageDream, галерия за винтидж бижута и облекла, разкри кои са онези "вечни" елементи в гардероба, които всяка стилна жена трябва да притежава.

На първо място, Леферс изтъква ролята на едноцветния пуловер, изработен от фина вълна или луксозен кашмир. Този базов модел, според нея, е истински хамелеон в модния свят – съчетава се лесно с почти всичко и придава завършеност на всяка визия.

"Той е като топлата версия на класическата бяла тениска – изчистен, елегантен и абсолютно незаменим," споделя експертът.

Снимка: Shutterstock

Сред другите непреходни фаворити се нареждат дънките с прав крачол. Леферс подчертава, че този модел не само визуално издължава силуета, но и остава на върха на модните класации въпреки множеството вариации през годините.

Снимка: Shutterstock

"Докато skinny, mom и boyfriend дънките идват и си отиват, правият крачол винаги е символ на стил и практичност," категорична е тя.

Не на последно място, дизайнерката обръща внимание на класическата бяла риза и елегантния панталон. Тя определя бялата риза като универсален избор, подходящ както за ежедневието, така и за по-официални поводи – може да се комбинира с дънки, мокасини или да се носи прибрана в стилен панталон.

Снимка: Shutterstock

Що се отнася до панталона, Леферс го нарича "златната среда" между строгостта и небрежността – идеален за ситуации, в които се търси безупречен, но ненатрапчив външен вид.

Ако искате гардеробът ви да бъде винаги в крак с времето, заложете на тези непреходни класики. Те не само ще ви спестят време и усилия при избора на тоалет, но и ще ви гарантират стилна визия във всяка ситуация.