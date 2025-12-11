10 г. по-късно Бионсе се завръща на Met Gala 2026 във важна роля

Организаторите на Met Gala разкриха кои звезди ще бъдат съпредседатели на грандиозното модно събитие през 2026 г., като изборът отново е в пълна хармония с темата на тазгодишната изложба. До вечната домакиня Ана Уинтър ще застанат три световни икони – Бионсе, Никол Кидман и Винъс Уилямс.

Тази година темата на изложбата в Costume Institute е „Изкуството на костюмите“, като събитието ще бъде първото, което се провежда в новите постоянни галерии на Института в Музея Метрополитън. Кураторът Андрю Болтън определи откриването като „ключов момент“ в историята на отдела: „Това ще бъде трансформиращо не само за Costume Institute, но и за модата като цяло. Решението на музей като Метрополитън да даде централно място на модата е историческо.“

Изложбата, която ще отвори за посетители след традиционната церемония в първия понеделник на май, ще изследва „централната роля на облеченото тяло“ в огромната колекция на музея.

Трите съпредседателки са сред най-влиятелните фигури в модата и поп-културата, а участието им още повече подчертава значимостта на събитието.

Бионсе ще се завърне на червения килим на Met Gala за първи път от 2016 г., когато последно присъства на темата Manus x Machina. Завръщането ѝ предизвиква огромен интерес, тъй като през годините певицата се превърна в истински моден феномен – от сътрудничества с най-големите модни къщи до изяви, превърнали се в част от модната история.

Никол Кидман , която е чест гост на събитието, неведнъж е демонстрирала умение да превръща червения килим в киношедьовър. Миналата година актрисата почете модното наследство, като облече реконструкция на емблематична рокля на Balenciaga от 1952 г., носена някога от актрисата и модел Дориан Лий.

Винъс Уилямс, освен легенда в тениса, отдавна е икона в модната индустрия. Тя е съосновател на модния бранд EleVen и активно подкрепя дизайнерите, с които работи. Миналата година тя се появи в висша модна интерпретация на тенис стил, създадена от Lacoste – почит към нейните корени на корта.

И трите звезди използват модата като форма на изразяване, като подчертават индивидуалността на тялото и насърчават творците зад облеклата, които избират. Затова изборът им като съпредседателки е не просто символичен, а и тематично значим.

Ежегодният бал Met Gala традиционно събира най-големите имена от модата, киното, музиката и изкуството, а тазгодишното издание обещава да бъде сред най-визуално въздействащите досега.