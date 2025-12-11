Новини
Любопитно »
10 г. по-късно Бионсе се завръща на Met Gala 2026 във важна роля

11 Декември, 2025

Певицата ще бъде един от съпредседателите на най-грандиозното модното събитие за годината

10 г. по-късно Бионсе се завръща на Met Gala 2026 във важна роля - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Организаторите на Met Gala разкриха кои звезди ще бъдат съпредседатели на грандиозното модно събитие през 2026 г., като изборът отново е в пълна хармония с темата на тазгодишната изложба. До вечната домакиня Ана Уинтър ще застанат три световни икони – Бионсе, Никол Кидман и Винъс Уилямс.

Тази година темата на изложбата в Costume Institute е „Изкуството на костюмите“, като събитието ще бъде първото, което се провежда в новите постоянни галерии на Института в Музея Метрополитън. Кураторът Андрю Болтън определи откриването като „ключов момент“ в историята на отдела: „Това ще бъде трансформиращо не само за Costume Institute, но и за модата като цяло. Решението на музей като Метрополитън да даде централно място на модата е историческо.“

Изложбата, която ще отвори за посетители след традиционната церемония в първия понеделник на май, ще изследва „централната роля на облеченото тяло“ в огромната колекция на музея.

Трите съпредседателки са сред най-влиятелните фигури в модата и поп-културата, а участието им още повече подчертава значимостта на събитието.

  • Бионсе ще се завърне на червения килим на Met Gala за първи път от 2016 г., когато последно присъства на темата Manus x Machina. Завръщането ѝ предизвиква огромен интерес, тъй като през годините певицата се превърна в истински моден феномен – от сътрудничества с най-големите модни къщи до изяви, превърнали се в част от модната история.

  • Никол Кидман, която е чест гост на събитието, неведнъж е демонстрирала умение да превръща червения килим в киношедьовър. Миналата година актрисата почете модното наследство, като облече реконструкция на емблематична рокля на Balenciaga от 1952 г., носена някога от актрисата и модел Дориан Лий.

  • Винъс Уилямс, освен легенда в тениса, отдавна е икона в модната индустрия. Тя е съосновател на модния бранд EleVen и активно подкрепя дизайнерите, с които работи. Миналата година тя се появи в висша модна интерпретация на тенис стил, създадена от Lacoste – почит към нейните корени на корта.

И трите звезди използват модата като форма на изразяване, като подчертават индивидуалността на тялото и насърчават творците зад облеклата, които избират. Затова изборът им като съпредседателки е не просто символичен, а и тематично значим.

Ежегодният бал Met Gala традиционно събира най-големите имена от модата, киното, музиката и изкуството, а тазгодишното издание обещава да бъде сред най-визуално въздействащите досега.


  • 1 Освалдо Риос

    2 0 Отговор
    Това на снимката не е Бионсе, а Зои Салдана.

    Коментиран от #2

    14:34 11.12.2025

  • 2 Мъж

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Освалдо Риос":

    Благодаря за пояснението , защото негърките са ми трудни за разпознаване !

    Коментиран от #4

    14:38 11.12.2025

  • 3 глоги

    0 0 Отговор
    Певицата ще бъде едНА от съпредседателКите на най-грандиозното модното събитие за годината.

    14:53 11.12.2025

  • 4 Лесно е

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мъж":

    Тази на снимката е фиданка. Беонсе е двойно по-голяма, и то с размера от преди 10 години. Сега е четворно по-голяма. За новата рокля ще отиде много повече плат.

    15:01 11.12.2025