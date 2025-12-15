Новини
15 декември: Международен ден на чая - една от най-древните напитки в света

15 Декември, 2025

  • международен ден на чая

Вижте историята, смисъла и любопитни факти за отбелязването на този ден

15 декември: Международен ден на чая - една от най-древните напитки в света - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Международният ден на чая, отбелязван на 15 декември, е дата с ясно изразен социален и икономически фокус. Тя възниква не като маркетингов или културен празник, а като глас на чаените производители и работници, чийто труд стои зад всяка чаша чай.

Как възниква датата 15 декември

Празникът се отбелязва за първи път през 2005 година, след инициативи, обсъждани в рамките на Международен социален форум. Целта е да се привлече внимание към:

  • ниските доходи на чаените работници;
  • тежките условия на труд в плантациите;
  • липсата на социална защита в много държави производителки.

Денят бързо е възприет от страни с дългогодишни чаени традиции в Азия и Африка и започва да се отбелязва с кампании, дискусии и обществени събития.

Чаят като глобален поминък

Чаят е втората най-консумирана напитка в света след водата. Зад тази статистика стоят милиони дребни земеделци, за които чаят не е удоволствие, а основен източник на доходи. Международният ден на чая на 15 декември поставя фокус именно върху хората „зад кулисите“ – берачите, фермерите и работниците в преработвателните предприятия.

15 декември: Международен ден на чая - една от най-древните напитки в света
Снимкa: Shutterstock

Любопитни факти за чая

  • Всички истински чайове – черен, зелен, бял и улун – произхождат от едно и също растение.
  • Ръчното бране все още е предпочитано за висококачествени чайове, защото машините не могат да подберат най-младите листа.
  • В много региони чаят се бере целогодишно, което прави труда постоянен, но често зле платен.

Защо този ден е важен и днес

15 декември ни напомня, че изборът на чай е и етичен избор. Подкрепата на справедлива търговия, устойчиво земеделие и прозрачни производствени практики е ключова тема на този ден. Той не е просто повод да си направим още една чаша чай, а момент за размисъл как и от кого е произведена тя.




