Християн Гущеров зарязан и от новата си любима

8 Януари, 2026 07:16

Не е ясна все още официалната причина за раздялата им с Галена

Християн Гущеров зарязан и от новата си любима - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сам е посрещнал 2026-та Християн Гущеров. Половинката му Галена, която беше новата му любима през последните 2 месеца го е зарязала навръх Нова година. Не е ясна все още официалната причина за раздялата им, но според запознати виновен бил Гущеров и влечението му към чашката.

Припомняме, че милионерският син се утешаваше с Галена след развода си със Светлана Василева. Галена, която е приятелка на плеймейтката, почти се беше нанесла у Гущеров и през последните няколко месеца двамата не спираха да разводняват мрежата с романтични снимки – основно със силиконовия ѝ бюст като главен герой. А Гущеров всеки ден не пропускаше да публикува стори с внушението, че е влюбен и е намерил жената на живота си.

Християн Гущеров зарязан и от новата си любима
Снимка: Интернет



Той дори запозна майка си Анелия с Галена и двете и до сега се следват в мрежата като първи дружки.

Ден преди Новата година обаче всичко приключва. Според запознати, след солидно прекаляване с чашките Гущеров започнал да се заяжда както обикновено, докато свадата не преминала в бурен скандал, след който Галена си събрала багажа.

Силиконовата блондинка прекара Новата година в компания с приятели, без Християн, е видно от кадрите ѝ в Инстаграм.

Неслучайно и дежурните му любовни емотикони вече не присъстват под снимките на Галена от седмица насам. Той не лайква и постовете ѝ, въпреки че докато бяха заедно, той бе един от малкото ѝ верни фенове, пише Intrigi.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Aлфа Bълкът

    36 2 Отговор
    Тоя шишо с малкио пишо, коя жена ще го погледне, ако няма пари?

    07:18 08.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    15 0 Отговор
    Пиеница.

    07:19 08.01.2026

  • 3 Боли ме

    28 0 Отговор
    Къв е тоя дебелак с брада, като талибан…

    07:19 08.01.2026

  • 4 Свършил му е

    26 0 Отговор
    тестостерона в портфейла...

    07:20 08.01.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 0 Отговор
    УжасТ, закуската ми преседна на гърлото от вълнение...

    Коментиран от #9

    07:20 08.01.2026

  • 7 Анонимен

    17 2 Отговор
    Да ви пи..я на новината!

    07:36 08.01.2026

  • 8 Гост

    16 2 Отговор
    Вечно пияният некадърен изтърсак на назначен за милионер комунистически вреден отпадък и помиташките около него... Е, това е редовна тема за новини в България...

    07:44 08.01.2026

  • 9 СъприЧАСТЕН

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    И моят Янко смени местоположението си в потрес от единия...в другия крачол...

    07:46 08.01.2026

  • 11 Ветрогон

    10 0 Отговор
    Този шишко, ако нямаше пари и известност, никоя нямаше да го погледне. Една жена не можа да запази.

    07:55 08.01.2026

  • 12 ало нап спите бе, събудете се

    7 0 Отговор
    тоя какво работи? какви данъци плаща?

    07:56 08.01.2026

  • 15 Селянин

    8 0 Отговор
    Тоя тича бързо към инфаркта или инсулта. С толкова пари да се изоставиш така трябва да имаш особен талант.

    08:01 08.01.2026

  • 16 Фен

    3 0 Отговор
    Ами сметката му, като е минала в евро, и се е сторила малка....

    08:22 08.01.2026

  • 17 Да се обади

    0 0 Отговор
    На авторката на книгата Абракадабра.

    08:26 08.01.2026

  • 18 Факт

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    08:33 08.01.2026

  • 19 Какво разбрах аз

    1 0 Отговор
    Галена го е закъсала с този дебелия. Няма ли свободни млади милионерски синове?

    08:46 08.01.2026

  • 20 батСали

    1 0 Отговор
    и коя бръмчалка сега ще маже чучурката на тюлена с мас да не и се пука кожата от слънцето?

    08:49 08.01.2026

  • 21 Ежко

    0 0 Отговор
    Баща му трябва да е горд с него!Язък за дето се е блъскал за пари,като не е успял да възпита сина си и да го направи нормален човек!

    08:59 08.01.2026

  • 22 здрасти

    0 0 Отговор
    Абе кой е тоя книжен герой и за какво постоянно ни го бутате пред очите? Защо трябва да ми пука за него?

    09:00 08.01.2026