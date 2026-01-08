Християн Гущеров зарязан и от новата си любима

Сам е посрещнал 2026-та Християн Гущеров. Половинката му Галена, която беше новата му любима през последните 2 месеца го е зарязала навръх Нова година. Не е ясна все още официалната причина за раздялата им, но според запознати виновен бил Гущеров и влечението му към чашката.
Припомняме, че милионерският син се утешаваше с Галена след развода си със Светлана Василева. Галена, която е приятелка на плеймейтката, почти се беше нанесла у Гущеров и през последните няколко месеца двамата не спираха да разводняват мрежата с романтични снимки – основно със силиконовия ѝ бюст като главен герой. А Гущеров всеки ден не пропускаше да публикува стори с внушението, че е влюбен и е намерил жената на живота си.
Той дори запозна майка си Анелия с Галена и двете и до сега се следват в мрежата като първи дружки.
Ден преди Новата година обаче всичко приключва. Според запознати, след солидно прекаляване с чашките Гущеров започнал да се заяжда както обикновено, докато свадата не преминала в бурен скандал, след който Галена си събрала багажа.
Силиконовата блондинка прекара Новата година в компания с приятели, без Християн, е видно от кадрите ѝ в Инстаграм.
Неслучайно и дежурните му любовни емотикони вече не присъстват под снимките на Галена от седмица насам. Той не лайква и постовете ѝ, въпреки че докато бяха заедно, той бе един от малкото ѝ верни фенове, пише Intrigi.bg.
07:18 08.01.2026
07:19 08.01.2026
07:19 08.01.2026
07:20 08.01.2026
Коментиран от #9
07:20 08.01.2026
07:36 08.01.2026
07:44 08.01.2026
До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":И моят Янко смени местоположението си в потрес от единия...в другия крачол...
07:46 08.01.2026
07:55 08.01.2026
07:56 08.01.2026
08:01 08.01.2026
08:22 08.01.2026
08:26 08.01.2026
08:33 08.01.2026
08:46 08.01.2026
08:49 08.01.2026
08:59 08.01.2026
09:00 08.01.2026