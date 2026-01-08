Азис поздрави от Хавай: "Алоха! Не знам кога ще се прибера..." (СНИМКИ)

Кралят на попфолка Азис отново изненада феновете си, като посрещна Новата година не къде да е, а на екзотичния Хавай, който сам с усмивка нарича свой „втори дом“. Вместо шумни партита и софийски студ, певецът избра палми, океан и пълно презареждане на духа, пише marica.bg.
Азис сподели горещи кадри директно от плажа и разкри, че пътуването е било напълно импулсивно.
„Честита Нова година! Бъдете здрави и успешни! Реших да се прибера за малко във втория си дом. Липсваше ми всичко тук“, написа той.
Историята около заминаването му звучи като сцена от филм – на 31 декември през нощта приключил с участията си и буквално от колата се метнал на самолета.
„Както бях с празничните дрехи – директно летя. Преоблякох се на летището, няма да го забравя“, разкри с усмивка изпълнителят.
Звездата признава, че бягството не е случайно – имал нужда да остане насаме със себе си, да мисли, да тренира и да диша свободно.
„Да ходя гол до кръста, да тренирам, да си подредя главата“, откровен е той. Любопитна подробност от живота му в Щатите също разсмя феновете – във фитнеса тренира рамо до рамо… с кучета. А дали престоят ще се удължи? Самият Азис не знае, но намеква, че Хавай трудно се напуска.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
Коментиран от #4
07:50 08.01.2026
3 оня с коня
07:52 08.01.2026
4 В Бг
До коментар #2 от "Гост":.... са парите. Като ги свърши ще се прибере!!!
07:52 08.01.2026
5 Механик
И без теб ще съмне, и без теб ще мръкне. Изобщо не ни липсваш. Роми колко си искаш и БГ-то.
07:55 08.01.2026
6 Новичок
Коментиран от #15
07:56 08.01.2026
7 Хм мм
07:56 08.01.2026
8 Олга
Коментиран от #16
07:56 08.01.2026
9 БАРС
07:56 08.01.2026
10 си пън
07:57 08.01.2026
11 Селянин
Коментиран от #17
07:59 08.01.2026
12 Анонимен
07:59 08.01.2026
13 Козунак
08:00 08.01.2026
14 Жоро
08:01 08.01.2026
15 Да да
До коментар #6 от "Новичок":"Фафли.бг" , ти ги уби! Ха-ха, това им е името оттук-нататък, много повече ще им подхожда.
08:03 08.01.2026
16 Има
До коментар #8 от "Олга":и други, но този е най- подходящ за опростачване на младите и населението...
08:07 08.01.2026
17 Той
До коментар #11 от "Селянин":чинии няма да мие. Има достатъчно пари, които е заработил от посредствените си почитатели
08:10 08.01.2026
18 батСали
Стой си там!
И си мамери мъжко гадже...
08:14 08.01.2026
19 ДНК
08:23 08.01.2026
20 Иво
08:28 08.01.2026
21 ШЕФА
08:31 08.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Варна
08:35 08.01.2026
24 Тиквата
08:37 08.01.2026
25 Абе стой си там
08:43 08.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Порно
09:01 08.01.2026