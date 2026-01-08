Азис поздрави от Хавай: "Алоха! Не знам кога ще се прибера..." (СНИМКИ)

Кралят на попфолка Азис отново изненада феновете си, като посрещна Новата година не къде да е, а на екзотичния Хавай, който сам с усмивка нарича свой „втори дом“. Вместо шумни партита и софийски студ, певецът избра палми, океан и пълно презареждане на духа, пише marica.bg.

Азис сподели горещи кадри директно от плажа и разкри, че пътуването е било напълно импулсивно.

„Честита Нова година! Бъдете здрави и успешни! Реших да се прибера за малко във втория си дом. Липсваше ми всичко тук“, написа той.

Историята около заминаването му звучи като сцена от филм – на 31 декември през нощта приключил с участията си и буквално от колата се метнал на самолета.

„Както бях с празничните дрехи – директно летя. Преоблякох се на летището, няма да го забравя“, разкри с усмивка изпълнителят.

Звездата признава, че бягството не е случайно – имал нужда да остане насаме със себе си, да мисли, да тренира и да диша свободно.

„Да ходя гол до кръста, да тренирам, да си подредя главата“, откровен е той. Любопитна подробност от живота му в Щатите също разсмя феновете – във фитнеса тренира рамо до рамо… с кучета. А дали престоят ще се удължи? Самият Азис не знае, но намеква, че Хавай трудно се напуска.