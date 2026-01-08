Диляна Попова с "изкъртващо" начало на новата година (СНИМКА)

Диляна Попова буквално „изкърти“ в първите дни на новата година – и то не само преносно. Чаровната актриса реши да започне годината с радикална промяна и си направи нестандартен, но повече от практичен подарък. Вместо бижута, екзотични пътувания или дизайнерски прищевки, тя заложи на нещо далеч по-смислено – нова входна врата, пише marica.bg.
Диляна без колебание се раздели със старата, като я изкърти и символично остави всичко отминало зад гърба си. А когато застана на прага, я очакваше истинска изненада – изящна бяла врата, елегантна, стилна и обвита с огромна червена коледна панделка, сякаш специално подготвена за празнична фотосесия.
Феновете веднага разчетоха жеста като силен символ – ново начало, чиста енергия и отваряне на вратата към нещо по-добро. Попова отдавна е известна с това, че не робува на клишета и умее да намира красота в практичните неща. Според нейни почитатели, този ход говори за вътрешна промяна и готовност за нов етап – както в личен, така и в професионален план.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин Михайлов
Коментиран от #5
08:41 08.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АМАH OT ИДИOTИ
ЩЕ ИЗКЪРТИ НА НЯКОГО
МОРАЛЪТ
И ЩЕ И КУПИ НОВА ВРАТА С ЛУКС АПАРТАМЕНТ КЪМ ВРАТАТА 😝
ДВЕ НЕЩА СА БЕЗКРАЙНИ: ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕШКАТА.........
08:50 08.01.2026
4 колко къртене
08:50 08.01.2026
5 КОЛКО ЛЕВА СТРУВА
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":Дали ще носи желания късмет
08:50 08.01.2026
6 Аз съм За
08:53 08.01.2026
7 Стар Вълк
08:54 08.01.2026
8 Да я заключва
08:55 08.01.2026
9 Порно
08:57 08.01.2026