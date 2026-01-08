Новини
Диляна Попова с "изкъртващо" начало на новата година (СНИМКА)

8 Януари, 2026 08:39 969 9

Моделът буквално изкърти старата врата на дома си и си подари чисто нова

Диляна Попова с "изкъртващо" начало на новата година (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Диляна Попова буквално „изкърти“ в първите дни на новата година – и то не само преносно. Чаровната актриса реши да започне годината с радикална промяна и си направи нестандартен, но повече от практичен подарък. Вместо бижута, екзотични пътувания или дизайнерски прищевки, тя заложи на нещо далеч по-смислено – нова входна врата, пише marica.bg.

Диляна без колебание се раздели със старата, като я изкърти и символично остави всичко отминало зад гърба си. А когато застана на прага, я очакваше истинска изненада – изящна бяла врата, елегантна, стилна и обвита с огромна червена коледна панделка, сякаш специално подготвена за празнична фотосесия.

Диляна Попова с
Снимка: Интернет

Феновете веднага разчетоха жеста като силен символ – ново начало, чиста енергия и отваряне на вратата към нещо по-добро. Попова отдавна е известна с това, че не робува на клишета и умее да намира красота в практичните неща. Според нейни почитатели, този ход говори за вътрешна промяна и готовност за нов етап – както в личен, така и в професионален план.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Като прочетох заглавието, за друго къртене си помислих.

    Коментиран от #5

    08:41 08.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АМАH OT ИДИOTИ

    3 0 Отговор
    МОДЕЛЪТ
    ЩЕ ИЗКЪРТИ НА НЯКОГО
    МОРАЛЪТ
    И ЩЕ И КУПИ НОВА ВРАТА С ЛУКС АПАРТАМЕНТ КЪМ ВРАТАТА 😝
    ДВЕ НЕЩА СА БЕЗКРАЙНИ: ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕШКАТА.........

    08:50 08.01.2026

  • 4 колко къртене

    3 0 Отговор
    има в делянчето...

    08:50 08.01.2026

  • 5 КОЛКО ЛЕВА СТРУВА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    Дали ще носи желания късмет

    08:50 08.01.2026

  • 6 Аз съм За

    2 0 Отговор
    Хубавица е тя. Браво.

    08:53 08.01.2026

  • 7 Стар Вълк

    2 0 Отговор
    Няма да я върна.

    08:54 08.01.2026

  • 8 Да я заключва

    1 0 Отговор
    За да не я отвлекат американците

    08:55 08.01.2026

  • 9 Порно

    0 0 Отговор
    Дано оправи и банята, пък и да почне най сетне да я използва.

    08:57 08.01.2026