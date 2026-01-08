Диляна Попова с "изкъртващо" начало на новата година (СНИМКА)

Диляна Попова буквално „изкърти“ в първите дни на новата година – и то не само преносно. Чаровната актриса реши да започне годината с радикална промяна и си направи нестандартен, но повече от практичен подарък. Вместо бижута, екзотични пътувания или дизайнерски прищевки, тя заложи на нещо далеч по-смислено – нова входна врата, пише marica.bg.

Диляна без колебание се раздели със старата, като я изкърти и символично остави всичко отминало зад гърба си. А когато застана на прага, я очакваше истинска изненада – изящна бяла врата, елегантна, стилна и обвита с огромна червена коледна панделка, сякаш специално подготвена за празнична фотосесия.

Снимка: Интернет

Феновете веднага разчетоха жеста като силен символ – ново начало, чиста енергия и отваряне на вратата към нещо по-добро. Попова отдавна е известна с това, че не робува на клишета и умее да намира красота в практичните неща. Според нейни почитатели, този ход говори за вътрешна промяна и готовност за нов етап – както в личен, така и в професионален план.