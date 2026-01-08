Новини
Нов фаворит сред имената на новородени през 2025 г.

8 Януари, 2026

Вижте топ 10 на любимите имена за момичета и момчета през изминалата година

За първи път от девет години София е по-предпочитано име от Виктория, съобщиха от Националния статистически институт. При новородените през изминалата година 666 момчета се казват Александър, а 472 момичета – София, пише trud.bg.

В топ 10 на любимите имена за момичета през 2025 г. са София, Мария, Виктория, Рая, Никол, Дария, Габриела, Елена, Александра и Михаела.

В топ 10 на любимите имена за момчета у нас през 2025 г. са Александър, Георги, Калоян, Мартин, Теодор, Даниел, Никола, Димитър, Борис и Самуил.

Най-много именици са празнували на Цветница – над 336 хиляди. И през 2025 година най-често срещаните имена в България при мъжете и жените са Георги (138 653) и Мария (99 335). След тях остават Иван и Елена.

Нов фаворит сред имената на новородени през 2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    12 4 Отговор
    Дария ми звучи като Диария

    Коментиран от #7, #15

    09:41 08.01.2026

  • 2 мъкаааа

    6 0 Отговор
    Това още колко пъти ще го пишете?! 300-500?

    09:42 08.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    А къде е Иван?

    09:42 08.01.2026

  • 4 Китодар

    4 2 Отговор
    абе стига с това еднообразие

    09:42 08.01.2026

  • 5 ристю

    5 0 Отговор
    Иван е на бар. Пие си чая с мед.

    09:44 08.01.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 3 Отговор
    Най често ги кръщават Володимир и Грете,в чест на един комик от Кийв и на швецката господарка на калинките. 💋🌈🐽🥳🤣🖕

    09:44 08.01.2026

  • 7 ООрана държава

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Ще бере ядове в училище

    09:44 08.01.2026

  • 8 Герп боклуци

    4 2 Отговор
    Ако е момче ще е Мадуро, ако е момиче Софка

    Коментиран от #13

    09:45 08.01.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    А моето куче се казва Джензи.🐕🥳🤣🖕

    09:46 08.01.2026

  • 10 още

    2 4 Отговор
    през изминалата година 666 момчета се казват Александра, а 472 момичета – Софийчо

    09:49 08.01.2026

  • 11 Учител

    10 1 Отговор
    Тая година в четвърти клас имаме най-много Преслава, Глория и Галена.

    09:50 08.01.2026

  • 12 Хубави имена, но малко деца

    10 1 Отговор
    Някъде четох една статистика за броя на новородените в България за последните 10 години. За 2025 са около 48000. Най-ниският резултат за периода. Етническата структура няма да я коментираме. България се топи като население, а на нашите избранници не им пука. Един от гениите на българофобската партия ИТН предложи да вкарваме хора от чужбина. Не е ли по-лесно да се стимулира раждаемостта вместо да променяме и без това сложната етническа структура в страната?

    09:50 08.01.2026

  • 13 Прав си

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Герп боклуци":

    Още по-добре Мъдуро .

    09:51 08.01.2026

  • 14 Дискриминация

    8 2 Отговор
    А Асан, Айше, Мюмюн, Гюлфие защо не са в класацията?

    09:54 08.01.2026

  • 15 абе,

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    На мен Никол ми е протовно звучи ми като Ни кол,ни въже.Какво му е на името Нина та трябва да изкилиферчва на Ни кол?

    Коментиран от #16, #20

    09:56 08.01.2026

  • 16 Всъщност

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "абе,":

    Българският вариант е Николина.

    10:25 08.01.2026

  • 17 к-ви

    0 1 Отговор
    Виктория е име на к-ва всички к-ви се казват така

    10:38 08.01.2026

  • 18 Само команчите

    1 0 Отговор
    от Романската империя могат да си кръстят детето Вик-тория (победа), вик на бик (тур)! Името Мария е по българския корен мира (светлина) бог Марис (Арис) с епитет Светулен. Дария по дар, епитет на дървото Дионис. Никол по никати (никна, прониквам) епитет на бог Арис (Япет). Тези индо-европейски имена до едно са от земите на България. 😉

    10:41 08.01.2026

  • 19 владѝмир

    0 0 Отговор
    за 2026-та ще бъдат Евро, Еврю, Евра и Евринка ! 🤣

    10:48 08.01.2026

  • 20 Пълното име на Никол

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "абе,":

    е Нико-лъ, никнещ лъч, проникващ лъч, от който корен никати (никна, проникна), е гръцко ники (победа) с неясен гръцки произход. На по-беда стария корен е по-бода (про-никна), епитет на бог Арис (Япет) - Ярило (слънцето орел). Неговото име носи княз Ир-никъ (светлина никнеща).

    Дриас е син на Арис и брат на Терес. Но според „Фабулите“ на Хигин, той е наричан и син на Япет („пронизващият“), вероятно епитет на Арис.

    10:53 08.01.2026