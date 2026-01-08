Нов фаворит сред имената на новородени през 2025 г.

За първи път от девет години София е по-предпочитано име от Виктория, съобщиха от Националния статистически институт. При новородените през изминалата година 666 момчета се казват Александър, а 472 момичета – София, пише trud.bg.

В топ 10 на любимите имена за момичета през 2025 г. са София, Мария, Виктория, Рая, Никол, Дария, Габриела, Елена, Александра и Михаела.

В топ 10 на любимите имена за момчета у нас през 2025 г. са Александър, Георги, Калоян, Мартин, Теодор, Даниел, Никола, Димитър, Борис и Самуил.

Най-много именици са празнували на Цветница – над 336 хиляди. И през 2025 година най-често срещаните имена в България при мъжете и жените са Георги (138 653) и Мария (99 335). След тях остават Иван и Елена.