Нов фаворит сред имената на новородени през 2025 г.

За първи път от девет години София е по-предпочитано име от Виктория, съобщиха от Националния статистически институт. При новородените през изминалата година 666 момчета се казват Александър, а 472 момичета – София, пише trud.bg.
В топ 10 на любимите имена за момичета през 2025 г. са София, Мария, Виктория, Рая, Никол, Дария, Габриела, Елена, Александра и Михаела.
В топ 10 на любимите имена за момчета у нас през 2025 г. са Александър, Георги, Калоян, Мартин, Теодор, Даниел, Никола, Димитър, Борис и Самуил.
Най-много именици са празнували на Цветница – над 336 хиляди. И през 2025 година най-често срещаните имена в България при мъжете и жените са Георги (138 653) и Мария (99 335). След тях остават Иван и Елена.
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #7, #15
09:41 08.01.2026
2 мъкаааа
09:42 08.01.2026
3 Последния Софиянец
09:42 08.01.2026
4 Китодар
09:42 08.01.2026
5 ристю
09:44 08.01.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
09:44 08.01.2026
7 ООрана държава
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Ще бере ядове в училище
09:44 08.01.2026
8 Герп боклуци
Коментиран от #13
09:45 08.01.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
09:46 08.01.2026
10 още
09:49 08.01.2026
11 Учител
09:50 08.01.2026
12 Хубави имена, но малко деца
09:50 08.01.2026
13 Прав си
До коментар #8 от "Герп боклуци":Още по-добре Мъдуро .
09:51 08.01.2026
14 Дискриминация
09:54 08.01.2026
15 абе,
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":На мен Никол ми е протовно звучи ми като Ни кол,ни въже.Какво му е на името Нина та трябва да изкилиферчва на Ни кол?
Коментиран от #16, #20
09:56 08.01.2026
16 Всъщност
До коментар #15 от "абе,":Българският вариант е Николина.
10:25 08.01.2026
17 к-ви
10:38 08.01.2026
18 Само команчите
10:41 08.01.2026
19 владѝмир
10:48 08.01.2026
20 Пълното име на Никол
До коментар #15 от "абе,":е Нико-лъ, никнещ лъч, проникващ лъч, от който корен никати (никна, проникна), е гръцко ники (победа) с неясен гръцки произход. На по-беда стария корен е по-бода (про-никна), епитет на бог Арис (Япет) - Ярило (слънцето орел). Неговото име носи княз Ир-никъ (светлина никнеща).
Дриас е син на Арис и брат на Терес. Но според „Фабулите“ на Хигин, той е наричан и син на Япет („пронизващият“), вероятно епитет на Арис.
10:53 08.01.2026