Новини
България »
Строителен изкоп в Равда остави хора без ток и канализация

Строителен изкоп в Равда остави хора без ток и канализация

8 Януари, 2026 09:40 651 2

  • равда-
  • ток-
  • канализация

Проблемът е възникнал заради стари водопроводи и отходни води от съседен парцел

Строителен изкоп в Равда остави хора без ток и канализация - 1
Кадър Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Строителен изкоп на нова сграда в Равда предизвика пропадане на подпорни стени и доведе до сериозни щети в съседни имоти. За случая сигнализираха на NOVA от гражданско сдружение, след като собственици на апартаменти останаха без електричество, канализация и достъп до домовете си.

Инцидентът е станал на 26 декември, в дните между Коледа и Нова година, а последствия продължава да има и към днешна дата. По информация на жителите, подпорните стени на изкопа са поддали, като са повлекли със себе си канализационни тръби, електрически кабели и други подземни комуникации.

По данни на екипа дори преди включването на живо са се чули странни звуци от оградата, което поражда опасения, че свличането може да продължава, въпреки предприетите укрепителни дейности. Жителите на съседните сгради твърдят, че са предупреждавали строителната фирма още в началото на изкопните дейности.

Калчо Калчев, който е един от потърпевшите, разказва, че проблемите са започнали преди около месец, когато са били изкопани основи на дълбочина около четири метра.

„Помолихме ги да внимават, защото има риск от свлачище – както за нашия имот, така и за съседните. Те обаче продължиха да копаят, без да вземат мерки. Нашата собственост е долу – оградата, която пострада“, казва Калчев.

По думите на живеещите в района, няколко съседни кооперации са останали без електричество и вода в продължение на дни. Една от жителките разказва, че още в началото на декември се е отворила голяма дупка в близост до имота им.

„Помолихме ги да не копаят до нашата ограда, защото ще последват неприятности. Те не спряха. Подадохме жалби до общината, прокуратурата, обадихме се и в полицията. Само полицията реагира“, казва тя.

По нейните думи хора от съседна кооперация са били принудени да напуснат домовете си, след като са останали без ток и вода, и временно са били евакуирани.

В първите работни дни след Нова година на място са пристигнали представители на всички отговорни институции, които са извършили проверки и са издали предписания за незабавно отстраняване на нередностите. Собствениците обаче настояват, че въпреки тези действия опасността не е напълно овладяна.

Техническият ръководител на обекта инженер Ивайло Клинчев заяви, че строителството се извършва по проект и с предвидени укрепителни мерки.

„Укрепването беше направено съгласно проект. По време на изкопните дейности всичко протичаше нормално. Проблемът възникна заради стари водопроводи и отходни води от съседен парцел, които компрометираха укрепването“, обясни той.

По думите му на 26 декември се е получил ефект „домино“, при който срив от едната страна е повлякъл и останалите конструкции. Инвеститорът увери, че са извършени геоложки проучвания, които показват стабилни почви, и че пропаданията не са в зоните на самата сграда.

Според строителната фирма строежът не е спрян, но в момента търпи допълнителни укрепителни дейности. Планът включва: поетапно укрепване на изкопа, възстановяване на канализацията и електроснабдяването и последващо възстановяване на огради и зелени площи.

Жителите са категорични, че ще търсят финансово обезщетение за нанесените щети, прекъснатите комуникации и принудителното напускане на домовете им.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 алчни опелета

    5 0 Отговор
    спрете да копаете поне зимата

    09:44 08.01.2026

  • 2 Въй

    4 0 Отговор
    Пак българска работа!

    09:44 08.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове