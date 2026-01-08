На 62 г. почина известната бодибилдърка и актриса Джейн Трка

Американската актриса Джейн Трка, която участва в „Страшен филм“, почина на 62-годишна възраст, съобщи TMZ.
Според TMZ Трка е починала на 12 декември в Сан Диего, но съдебният лекар все още не е определил причината за смъртта. Отбелязва се, че синът ѝ не е знаел за никакви заболявания или здравословни проблеми, които биха могли да допринесат за смъртта ѝ.
Джейн Трка е най-известна с ролята си на госпожица Ман в комедийния филм на ужасите „Страшен филм“ (2000). Тя също така участва в състезания по културизъм и се появява в множество фитнес списания.
1 Mими Кучева🐕🦺
08:16 08.01.2026
2 Селянин
08:25 08.01.2026
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:27 08.01.2026
4 Квазимодо
Нека подобни смъртни случаи да са обеца на ухото на разни наши наркомани като Карлос Насар и подобни самозванци.
08:44 08.01.2026