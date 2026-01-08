На 62 г. почина известната бодибилдърка и актриса Джейн Трка

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Денят започва с яснота и чувство за ред. Можете да превърнете вдъхновението в конкретни действия. Вечерта е подходяща за тиха равносметка и отпускане.

Водолей (21.01 - 19.02) Сутринта е продуктивна и добре подредена. Лесно намирате работещи решения. Вечерта може да донесе колебание или нужда от вътрешно изясняване.

Козирог (23.12 - 20.01) Денят подкрепя устойчивите решения и дългосрочния подход. Можете да усетите подкрепа за това, което правите. Вечерта изисква повече търпение и приемане.

Стрелец (23.11 - 22.12) Сутринта ви дава увереност и яснота за посоката. Добър момент за планиране и практични действия. Вечерта може да напомни за нуждата от граници и почивка.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят започва с вътрешна стабилност и фокус. Лесно можете да довършите важни задачи. Вечерта е добре да избягвате прекомерен контрол и очаквания.

Везни (24.09 - 23.10) Сутринта носи хармония между разум и усещане. Подходящо време е за конструктивни разговори и ясни решения. Вечерта може да изисква да приемете реалността такава, каквато е.

Дева (24.08 - 23.09) Усещате яснота и увереност в собствените си действия. Денят ви подкрепя да действате подредено и последователно. Вечерта може да ви направи по-чувствителни към ограничения или забавяния.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят започва с работен ритъм и усещане за ефективност. Можете да постигнете резултати чрез постоянство и внимание към детайлите. Вечерта изисква повече мекота към себе си.

Рак (22.06 - 23.07) Сутринта ви помага да подредите вътрешния си свят. Лесно намирате баланс между чувства и действия. Вечерта е добре да си дадете време за почивка и тишина.

Близнаци (22.05 - 21.06) Денят подкрепя ясното мислене и добрата организация. Общуването е по-спокойно и конструктивно. Вечерта може да донесе умора или нужда от отдръпване.

Телец (21.04 - 21.05) Сутринта носи стабилност и увереност в решенията ви. Добър момент е да довършите започнатото или да поставите ред. Вечерта може да напомни да не поемате чужди отговорности.