На 62 г. почина известната бодибилдърка и актриса Джейн Трка

8 Януари, 2026 08:15 829 4

Съдебният лекар все още не е определил причината за смъртта

На 62 г. почина известната бодибилдърка и актриса Джейн Трка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Джейн Трка, която участва в „Страшен филм“, почина на 62-годишна възраст, съобщи TMZ.

Според TMZ Трка е починала на 12 декември в Сан Диего, но съдебният лекар все още не е определил причината за смъртта. Отбелязва се, че синът ѝ не е знаел за никакви заболявания или здравословни проблеми, които биха могли да допринесат за смъртта ѝ.

Джейн Трка е най-известна с ролята си на госпожица Ман в комедийния филм на ужасите „Страшен филм“ (2000). Тя също така участва в състезания по културизъм и се появява в множество фитнес списания.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Спряла е бустериците и сърцето и не е издържало. 🦧🐽🦧

    08:16 08.01.2026

  • 2 Селянин

    2 0 Отговор
    Тези с тази форма не живеят дълго.

    08:25 08.01.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Сигурно от билковия чай който е пила...

    08:27 08.01.2026

  • 4 Квазимодо

    0 1 Отговор
    Друсане с бело, анаболи, стероиди... каква може да е причината според вас за смъртта!? На 62 години човек е на прага на старостта, но не и стар.
    Нека подобни смъртни случаи да са обеца на ухото на разни наши наркомани като Карлос Насар и подобни самозванци.

    08:44 08.01.2026