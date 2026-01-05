Филипа с нов удар по Йовица: Живее в кочина

Между Филипа и Йовица избухна скандал със страшна сила дни след края на романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“, където те бяха смятани за една от най-стабилните двойки. Вместо приказен финал и процъфтяваща любов, зрителите получиха грозна раздяла, обвинения и разкрития, които звучат като сценарий за сапунен сериал.

Двамата признават, че връзката им се е сринала почти веднага след завръщането им в България и не е издържала дори месец. След това започнала истинска война – удари под кръста, взаимни обвинения и разкриване на най-интимни детайли от съвместния им живот.

Македонецът Йовица директно обвини Филипа, че му е изневерявала още докато са опитвали да спасят отношенията си след шоуто. Брюнетката обаче отрече категорично и заяви, че е ставало дума единствено за онлайн чат с друг мъж, който по онова време не е прераснал в нищо. По-късно, след раздялата, тя дала шанс на новото запознанство, но и то завършило с пълен провал.

Истинската бомба гръмна, когато Филипа реши да изкара мръсните ризи на бившия си. Козметичката буквално срита образа на романтичния художник, като го описа като крайно нечистоплътен, мърляв и напълно безотговорен. По думите ѝ Йовица живеел в апартамент под наем в София, който приличал повече на кочина, отколкото на дом.

Провиснали тапети, стара дървена дограма и пълна липса на поддръжка – това било ежедневието му цели десет години. Но скандалът не спира дотук. Филипа разкри и юридически драми около жилището – според нея Йовица отказвал да напусне апартамента, въпреки настояванията на възрастната собственичка. Той я наричал „крава“ и се оправдавал, че не му позволявала ремонти. Филипа обаче е категорична: тук не става дума за пари, а за пълно безхаберие и тотална липса на елементарна отговорност.