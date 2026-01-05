Новини
Филипа с нов удар по Йовица: Живее в кочина

5 Януари, 2026 12:59 1 247 9

  • филипа-
  • йовица-
  • ергенът: любов в рая-
  • ергенът-
  • мизерия-
  • двойка-
  • риалити

Двойката, която уж изглеждаше като най-стабилна в "Ергенът: Любов в рая" се разпадна с гръм и трясък

Филипа с нов удар по Йовица: Живее в кочина - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Между Филипа и Йовица избухна скандал със страшна сила дни след края на романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“, където те бяха смятани за една от най-стабилните двойки. Вместо приказен финал и процъфтяваща любов, зрителите получиха грозна раздяла, обвинения и разкрития, които звучат като сценарий за сапунен сериал.

Двамата признават, че връзката им се е сринала почти веднага след завръщането им в България и не е издържала дори месец. След това започнала истинска война – удари под кръста, взаимни обвинения и разкриване на най-интимни детайли от съвместния им живот.

Македонецът Йовица директно обвини Филипа, че му е изневерявала още докато са опитвали да спасят отношенията си след шоуто. Брюнетката обаче отрече категорично и заяви, че е ставало дума единствено за онлайн чат с друг мъж, който по онова време не е прераснал в нищо. По-късно, след раздялата, тя дала шанс на новото запознанство, но и то завършило с пълен провал.

Истинската бомба гръмна, когато Филипа реши да изкара мръсните ризи на бившия си. Козметичката буквално срита образа на романтичния художник, като го описа като крайно нечистоплътен, мърляв и напълно безотговорен. По думите ѝ Йовица живеел в апартамент под наем в София, който приличал повече на кочина, отколкото на дом.

Провиснали тапети, стара дървена дограма и пълна липса на поддръжка – това било ежедневието му цели десет години. Но скандалът не спира дотук. Филипа разкри и юридически драми около жилището – според нея Йовица отказвал да напусне апартамента, въпреки настояванията на възрастната собственичка. Той я наричал „крава“ и се оправдавал, че не му позволявала ремонти. Филипа обаче е категорична: тук не става дума за пари, а за пълно безхаберие и тотална липса на елементарна отговорност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    7 0 Отговор
    Сега чакаме макето да изкара непраните гащи на Фифа и това което се разнася от тях за да е пълна сапунката🤣

    13:05 05.01.2026

  • 2 Aлфа Bълкът

    11 0 Отговор
    Ей свършване няма с туй "Ергенът" бе, има ли още вариации? Да го направят целогодишно 24ч на ден по собствен канал да се нагледат простите хора най-накрая.

    13:07 05.01.2026

  • 3 А тя

    7 0 Отговор
    голямата работа , бе !

    13:09 05.01.2026

  • 4 Ами

    4 0 Отговор
    щом така му е хубаво ?!

    13:10 05.01.2026

  • 5 Що си мислите...

    3 0 Отговор
    Че някой се интересува от историите на някакви си кифли.

    13:28 05.01.2026

  • 6 мнение

    1 1 Отговор
    Ами какво да е у тях, все пак човекът е истински ерген. Нормално е, затова си търси невеста да му чисти и пере, айде готвенето не е задължително, че току го обвиниха и в робововладелство силиконката дето по цял ден и иска да обикаля по разкрасителни процедури

    13:32 05.01.2026

  • 7 Васо

    0 0 Отговор
    Защо занимавате хората с тези социални отпадъци?

    13:34 05.01.2026

  • 8 Ясно е всичко

    1 0 Отговор
    Понеже той няма собствено жилище, изведнъж стана нечистоплътен и мърляв. Два месеца на морето не го ли разбра какъв е? Между другото, винаги ми е изглеждал точно такъв - има нещо в него, което не е ок, включително и характерът му. Филипа, каквато и да е, много повече би й подхождал друг тип мъж, не като този. Но според мен и тя е комерсиална, така че, да са живи и здрави

    13:47 05.01.2026

