Снимките на "Ергенът" започват: Наум Шопов вече е в Шри Ланка (ВИДЕО)

5 Януари, 2026 11:47 550 5

Водещият и близките му заминават за няколко месеца за процеса по заснемане

Снимките на "Ергенът" започват: Наум Шопов вече е в Шри Ланка (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Нова година, нов сезон на "Ергенът". Семейството на Наум Шопов вече е на територията на Шри Ланка, където ще бъдат снимките за шоуто и тази година. По традиция - водещият и близките му заминават за няколко месеца за процеса по заснемане. Вече е известно, че отново ще има трима ергени, които ще търсят любовта в романтичното риалити, пише woman.bg.

Любимата на Наум - Теа Минкова сподели видео в Инстаграм с подробен разказ за всички премеждия на семейството преди да кацне в Шри Ланка. Включително и как на Нова година вместо да празнуват, са търсили спешна лекарска помощ заради влошена кашлица. Ето какво сподели още Теа с кадри от пътуването:

"Успяхме, буквално. Както забелязахте, не сме се включвали от Нова година, защото при нас нещата бяха… ситуация.

Наум кашляше още от средата на декември, както и Амая, но неговата кашлица се влоши дотолкова, че на 31-ви се наложи спешно да търсим лекарска помощ.

Посрещнахме Нова година буквално в криза- с кашлица, давене и много притеснение. До последно не знаехме дали изобщо ще успеем да тръгнем.

За щастие, справихме се. Сега е много по-добре и успяхме да се отправим към мястото, на което оставихме част от сърцето си миналата година. И както често казваме-Амая си го повика отново. Толкова много искаше да се върнем и толкова много ѝ хареса Шри Ланка, че вярваме, че това е изцяло нейно дело - картите просто се наредиха.

И да, министърът на розите се завърна в Шри Ланка.

Ако тези видеа са ви интересни и ги помните от миналата година, сме готови да стартираме тази поредица отново: един от тези куфари е пълен с тетрадки и учебни помагала за щерката, въпреки че престоят ѝ няма да е като миналогодишния даскал Теа ще е в действие."

View this post on Instagram

A post shared by Tea (@teaminkova)



  • 1 ЕргенинЪТ..."Гръм в рая"

    4 1 Отговор
    Започва новият подбор на стари кvрви.

    11:49 05.01.2026

  • 2 мале мале

    6 1 Отговор
    няма ли кой да спре тая пошлост и опростачаване на народа??? казвате че чалгата била виновна само ами я гледайте някоя аерия на тази глупост да видите за какво става на въпрос! само комплексирани пластмасови кифли борещи се за милионите на поредния глупак …

    11:51 05.01.2026

  • 3 Спиро

    0 0 Отговор
    Ергените ще са пак татуирани яки батки бизнесмени..

    12:00 05.01.2026

  • 4 Таа

    0 0 Отговор
    с него, на чии разноски е.

    12:01 05.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.