Снимките на "Ергенът" започват: Наум Шопов вече е в Шри Ланка (ВИДЕО)

Нова година, нов сезон на "Ергенът". Семейството на Наум Шопов вече е на територията на Шри Ланка, където ще бъдат снимките за шоуто и тази година. По традиция - водещият и близките му заминават за няколко месеца за процеса по заснемане. Вече е известно, че отново ще има трима ергени, които ще търсят любовта в романтичното риалити, пише woman.bg.



Любимата на Наум - Теа Минкова сподели видео в Инстаграм с подробен разказ за всички премеждия на семейството преди да кацне в Шри Ланка. Включително и как на Нова година вместо да празнуват, са търсили спешна лекарска помощ заради влошена кашлица. Ето какво сподели още Теа с кадри от пътуването:

"Успяхме, буквално. Както забелязахте, не сме се включвали от Нова година, защото при нас нещата бяха… ситуация.



Наум кашляше още от средата на декември, както и Амая, но неговата кашлица се влоши дотолкова, че на 31-ви се наложи спешно да търсим лекарска помощ.



Посрещнахме Нова година буквално в криза- с кашлица, давене и много притеснение. До последно не знаехме дали изобщо ще успеем да тръгнем.



За щастие, справихме се. Сега е много по-добре и успяхме да се отправим към мястото, на което оставихме част от сърцето си миналата година. И както често казваме-Амая си го повика отново. Толкова много искаше да се върнем и толкова много ѝ хареса Шри Ланка, че вярваме, че това е изцяло нейно дело - картите просто се наредиха.



И да, министърът на розите се завърна в Шри Ланка.



Ако тези видеа са ви интересни и ги помните от миналата година, сме готови да стартираме тази поредица отново: един от тези куфари е пълен с тетрадки и учебни помагала за щерката, въпреки че престоят ѝ няма да е като миналогодишния даскал Теа ще е в действие."