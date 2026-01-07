Кристина и Виктор от "Ергенът: Любов в рая" се разделиха

Бързо приключи връзката между Виктор и Кристина от „Ергенът: Любов в рая“. За краха в отношенията им научи Intrigi.bg от източници, близки до юристката. Двамата се разделили малко след посрещането на Новата година по инициатива на Кристина.
„Това, което ги събра, бе общото им разочарование към Дениз и Петър. В един момент обаче се оказа, че ако не обсъждат бившите си, нямат никаква тема на разговор“, разкриват запознати. Виктор доста често с повод и без повод споменавал Дениз, което дразнело Кристина, макар тя самата също да не намирала общи теми с бизнесмена.
Чашата преляла, когато Виктор започнал да рови в миналото на Криси след обвиненията от страна на Дениз, че си има дългогодишен приятел, с когото е била забелязвана неколкократно. Въпреки че хладнокръвната юристка отричала твърденията, съмненията на бизнесмена не спирали и се превърнали в психически тормоз за Криси.
„В крайна сметка Дениз се оказа права за Виктор – той е нарцисист с голямо его и комплекси, а Криси не е от жените, които ще търпят някой постоянно да ги тества“, разкриват нейни приятелки.
Че двамата вече не са заедно личи и от социалните мрежи, където двамата премахнаха и малкото си общи снимки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 надарена кака
08:45 07.01.2026
3 И какво от това?
Коментиран от #22
08:45 07.01.2026
4 Ееееее
08:45 07.01.2026
5 Тази
08:48 07.01.2026
6 бушприт
Коментиран от #19
08:48 07.01.2026
7 Ванди
08:52 07.01.2026
8 Разделно събиране
08:57 07.01.2026
9 Колкото и богат да е този Виктор,
09:11 07.01.2026
10 малко истински факти
09:14 07.01.2026
11 ван мaaмy
09:19 07.01.2026
12 Отивам да
09:25 07.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тоест
09:45 07.01.2026
15 @@@
09:45 07.01.2026
16 Тушев
09:50 07.01.2026
17 Готин Джендър
09:56 07.01.2026
18 Гонзовица
10:08 07.01.2026
19 123
До коментар #6 от "бушприт":Като си я харесваш вземи я ти - 500 еврака на вечер и е твоя за няколко часа:)
П.П. Трябва да си дърт девственик за да харесаш която и да е било от предаването Бардака...пардон Ергена.
10:08 07.01.2026
20 СТИГА БЕ
Ами съпбавайте ги тези работи по-рано бе
Коментиран от #21
10:08 07.01.2026
21 МИНУВАЧ
До коментар #20 от "СТИГА БЕ":НЕСХОДСТЕВО в търсене и предлагане вероятно
Коментиран от #23
10:10 07.01.2026
22 СМЕХОРИИ
До коментар #3 от "И какво от това?":Аааа, тепърва започват фАКТИТЕ...не са ни информирали за РАПбрикетко дето е в панделата, ами нашите звезди, няма да ги изброявам за да не пропусна някоя, ама Пит и брат му, ....
10:14 07.01.2026
23 Разминали
До коментар #21 от "МИНУВАЧ":се с.... 200-та.
10:14 07.01.2026