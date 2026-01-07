Кристина и Виктор от "Ергенът: Любов в рая" се разделиха

Бързо приключи връзката между Виктор и Кристина от „Ергенът: Любов в рая“. За краха в отношенията им научи Intrigi.bg от източници, близки до юристката. Двамата се разделили малко след посрещането на Новата година по инициатива на Кристина.

„Това, което ги събра, бе общото им разочарование към Дениз и Петър. В един момент обаче се оказа, че ако не обсъждат бившите си, нямат никаква тема на разговор“, разкриват запознати. Виктор доста често с повод и без повод споменавал Дениз, което дразнело Кристина, макар тя самата също да не намирала общи теми с бизнесмена.

Чашата преляла, когато Виктор започнал да рови в миналото на Криси след обвиненията от страна на Дениз, че си има дългогодишен приятел, с когото е била забелязвана неколкократно. Въпреки че хладнокръвната юристка отричала твърденията, съмненията на бизнесмена не спирали и се превърнали в психически тормоз за Криси.

„В крайна сметка Дениз се оказа права за Виктор – той е нарцисист с голямо его и комплекси, а Криси не е от жените, които ще търпят някой постоянно да ги тества“, разкриват нейни приятелки.

Че двамата вече не са заедно личи и от социалните мрежи, където двамата премахнаха и малкото си общи снимки.