Кристина и Виктор от "Ергенът: Любов в рая" се разделиха

7 Януари, 2026 08:43 1 394 23

Раздялата е по инициатива на Кристина

Кристина и Виктор от "Ергенът: Любов в рая" се разделиха - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бързо приключи връзката между Виктор и Кристина от „Ергенът: Любов в рая“. За краха в отношенията им научи Intrigi.bg от източници, близки до юристката. Двамата се разделили малко след посрещането на Новата година по инициатива на Кристина.

„Това, което ги събра, бе общото им разочарование към Дениз и Петър. В един момент обаче се оказа, че ако не обсъждат бившите си, нямат никаква тема на разговор“, разкриват запознати. Виктор доста често с повод и без повод споменавал Дениз, което дразнело Кристина, макар тя самата също да не намирала общи теми с бизнесмена.

Чашата преляла, когато Виктор започнал да рови в миналото на Криси след обвиненията от страна на Дениз, че си има дългогодишен приятел, с когото е била забелязвана неколкократно. Въпреки че хладнокръвната юристка отричала твърденията, съмненията на бизнесмена не спирали и се превърнали в психически тормоз за Криси.

„В крайна сметка Дениз се оказа права за Виктор – той е нарцисист с голямо его и комплекси, а Криси не е от жените, които ще търпят някой постоянно да ги тества“, разкриват нейни приятелки.

Че двамата вече не са заедно личи и от социалните мрежи, където двамата премахнаха и малкото си общи снимки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 надарена кака

    4 0 Отговор
    Решили са,разделили са се. Техен е изборът им.

    08:45 07.01.2026

  • 3 И какво от това?

    15 0 Отговор
    До кога ще ни натрапвате новини за тези разхлабените?

    Коментиран от #22

    08:45 07.01.2026

  • 4 Ееееее

    4 0 Отговор
    Това се очакваше

    08:45 07.01.2026

  • 5 Тази

    11 0 Отговор
    Няма как да не е провинциална пръчка! Барнала се е като даскалица на общинско тържество.

    08:48 07.01.2026

  • 6 бушприт

    4 7 Отговор
    Как можеш да изтървеш такава красива,нежна и сладка женка? Ти добре ли си,бе пич?!

    Коментиран от #19

    08:48 07.01.2026

  • 7 Ванди

    5 0 Отговор
    Кактв трагедий, направо си изплаках очите. Сега ги събирам от земята.

    08:52 07.01.2026

  • 8 Разделно събиране

    3 0 Отговор
    Свършили са мангизите, затова.

    08:57 07.01.2026

  • 9 Колкото и богат да е този Виктор,

    2 0 Отговор
    не знам коя жена е в състояние да изтърпи страшната му логорея. Направо клинично състояние е. Плюс множество комплекси, които няма как да не пречат в една връзка. Така че е съвсем логична тази раздяла.

    09:11 07.01.2026

  • 10 малко истински факти

    1 0 Отговор
    И на кой му пука , кой с кого се праска и не праска .

    09:14 07.01.2026

  • 11 ван мaaмy

    4 0 Отговор
    Каква драма само..... уважаеми зрители.

    09:19 07.01.2026

  • 12 Отивам да

    0 0 Отговор
    запаля свещ , след което ще си го преместя.

    09:25 07.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тоест

    1 0 Отговор
    Още един е минал Кристина общата.

    09:45 07.01.2026

  • 15 @@@

    1 0 Отговор
    Не ме интересуват Жриците на древната професия!

    09:45 07.01.2026

  • 16 Тушев

    1 0 Отговор
    Е тоз комплексар със “УЖ” издраскания гръб КОЯ би го търпяла..?

    09:50 07.01.2026

  • 17 Готин Джендър

    1 0 Отговор
    Виктор става за 1-2 пъти (но не повече!), а Кристина става да яде най милото ми ...

    09:56 07.01.2026

  • 18 Гонзовица

    0 0 Отговор
    Драма драмаааа национален траур

    10:08 07.01.2026

  • 19 123

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "бушприт":

    Като си я харесваш вземи я ти - 500 еврака на вечер и е твоя за няколко часа:)
    П.П. Трябва да си дърт девственик за да харесаш която и да е било от предаването Бардака...пардон Ергена.

    10:08 07.01.2026

  • 20 СТИГА БЕ

    1 0 Отговор
    Ееее, ШТо така,... аз се чудех от зарана защо кафето ми горчи
    Ами съпбавайте ги тези работи по-рано бе

    Коментиран от #21

    10:08 07.01.2026

  • 21 МИНУВАЧ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "СТИГА БЕ":

    НЕСХОДСТЕВО в търсене и предлагане вероятно

    Коментиран от #23

    10:10 07.01.2026

  • 22 СМЕХОРИИ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "И какво от това?":

    Аааа, тепърва започват фАКТИТЕ...не са ни информирали за РАПбрикетко дето е в панделата, ами нашите звезди, няма да ги изброявам за да не пропусна някоя, ама Пит и брат му, ....

    10:14 07.01.2026

  • 23 Разминали

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "МИНУВАЧ":

    се с.... 200-та.

    10:14 07.01.2026