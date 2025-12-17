Warner Bros. Discovery ще отхвърли офертата за придобиване на Paramount

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Сутринта е спокойна и вътрешно подредена. Следобедът носи промяна в настроението – повече движение, повече контакти. Вечерта е подходяща за отдих и по-спокоен ритъм.

Водолей (21.01 - 19.02) Денят тръгва с усещане за с усещане за стабилност и по-дълбоко разбиране. Следобедът е по-лек, но може да усетите нужда да балансирате задълженията си. Вечерта е подходяща за приятен разговор.

Козирог (23.12 - 20.01) Сутринта е продуктивна и носи добра концентрация. По-късно може да усетите напрежение в отговорностите – пазете умерен ритъм. Вечерта е подходяща за тихо възстановяване.

Стрелец (23.11 - 22.12) Сутринта е по-сериозна, но подредена и стабилна. Следобедът носи прилив на енергия с навлизането на Луната във вашия знак. Вечерта е време да се почувствате по-свободни.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят тръгва с усещане за сила, яснота и добър вътрешен фокус. По-късно е възможно леко напрежение в очакванията към себе си или другите. Вечерта е подходяща за тишина и уединение.

Везни (24.09 - 23.10) Сутринта преминава спокойно и ви помага да се ориентирате в задачите. Следобедът е по-свободен, но е важно да не пренатоварвате графика си. Вечерта е време за лекота.

Дева (24.08 - 23.09) Денят започва със стабилност и добро усещане за приоритети. По-късно атмосферата се оживява, но може да усетите напрежение, ако искате твърде много от себе си. Вечерта е подходяща за отдих.

Лъв (24.07 - 23.08) Сутринта е благоприятна за подредени действия и практични решения. Следобедът носи повече лекота, но бъдете внимателни към границите си. Вечерта е подходяща за спокойни занимания.

Рак (22.06 - 23.07) Сряда започва с уцещане за вътрешна яснота и стабилност. По-късно може да почувствате леко напрежение в отговорностите. Вечерта е време за тишина и личен уют.

Близнаци (22.05 - 21.06) Тази сутри носи усещане за ред и концентрация, подходяща е за важни задачи. Следобед настроението се променя и става по-леко и общуването по-свободно. Вечерта е подходяща за приятен разговор.

Телец (21.04 - 21.05) Още при старта на деня ще имате усещане за стабилност и посока. Втората част от деня е по-лека, но изисква баланс между желания и възможности. Вечерта е подходяща за спокойствие.