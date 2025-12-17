Warner Bros. Discovery ще отхвърли офертата за придобиване на Paramount

Американската филмова компания Warner Bros. Discovery ще призове акционерите да отхвърлят предложението за придобиване на Paramount в полза на Netflix, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.
Ръководството на компанията ще препоръча приемането на предложението на Netflix. Офертата за изкупуване на акции на Paramount изтича на 8 януари.
Според източници, бордът на директорите на Warner Bros. Discovery възнамерява да обяви предложението на стрийминг услугата за предпочитано, въпреки предложението на Paramount от 30 долара на акция в брой спрямо 27,75 долара на акция на Netflix. Paramount предлага да придобие цялата компания, докато Netflix купува филмовото студио Warner Bros., HBO Max и канала HBO.
17 Декември, 2025 11:15 551 0
