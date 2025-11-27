Нетфликс се срина заради премиерата на петия сезон на "Stranger Things"

Netflix претърпя кратък срив в сряда вечерта по време на премиерата на първите епизоди от петия, финален сезон на „Stranger Things“. Платформата отчете повишено натоварване непосредствено след като първите четири епизода станаха достъпни в 17:00 ч. тихоокеанско време.

Потребители съобщиха, че изведнъж са били изхвърлени от платформата, а достъпът до съдържание е прекъснал. Част от абонатите реагираха гневно в социалните мрежи, призовавайки Netflix да възстанови услугата незабавно.

По данни на компанията прекъсването е продължило около пет минути. От Netflix уточниха, че проблем е имало само при част от потребителите, които използвали платформата чрез телевизионни устройства, и че услугата е била напълно възстановена в кратък срок.

По-рано през деня създателят на сериала Рос Дъфър съобщи в Instagram, че Netflix е увеличил мрежовия капацитет с 30% в опит да предотврати подобни затруднения при пускането на новите епизоди.

Пети сезон продължава действието през есента на 1987 г. – по-малък времеви скок от очакваното, като се има предвид, че предишният сезон се развиваше през пролетта на 1986 г. Епичният финал ще върне на екран основните актьори, сред които Гейтън Матарацо, Кейлъб Маклаклин, Мили Боби Браун, Фин Улфхард, Ноа Шнап, Сейди Синк, Джо Кири, Наталия Дайър, Чарли Хийтън, Уинона Райдер и Дейвид Харбър.

Братята Дъфър вече обявиха, че новият сезон ще бъде по-кратък от предходния, който беше с обща продължителност около 13 часа. Пети сезон ще включва осем епизода. Първият е с продължителност 1 час и 8 минути, следван от епизоди с дължина 54 минути, 1 час и 6 минути и 1 час и 23 минути.

Следващите три епизода ще излязат на 25 декември, а финалният — на 31 декември.